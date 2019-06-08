Празднование дня рождения Сталина закончилось фейерверком в Первомайском сквере (видео)

Сегодня новосибирские коммунисты отметили 140-летие Иосифа Сталина — в честь этого в конце праздника в центре города запустили фейерверк. Мероприятие началось ещё днём в Первомайском сквере — мы следили за самыми заметными событиями в режиме онлайн.



По наблюдениям корреспондента НГС, фейерверк в сквере начался примерно в 21:45. Вокруг надписи «КПРФ» подожгли фейерверки-фонтаны: поток ярких искр поднимался на высоту 1–1,5 метра. В конце в небо выстрелил один залп салюта.