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Город

Празднование дня рождения Сталина закончилось фейерверком в Первомайском сквере (видео)

Вокруг надписи «КПРФ» подожгли фейерверки-фонтаны

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Две первые буквы вывески перестали гореть

Фото: Виктория Брылёва / НГС

Сегодня новосибирские коммунисты отметили 140-летие Иосифа Сталина — в честь этого в конце праздника в центре города запустили фейерверк. Мероприятие началось ещё днём в Первомайском сквере — мы следили за самыми заметными событиями в режиме онлайн

По наблюдениям корреспондента НГС, фейерверк в сквере начался примерно в 21:45. Вокруг надписи «КПРФ» подожгли фейерверки-фонтаны: поток ярких искр поднимался на высоту 1–1,5 метра. В конце в небо выстрелил один залп салюта. 

Новосибирцы пришли посмотреть фейерверк

Фото: Виктория Брылёва / НГС

Сегодня были открыты несколько тематических площадок — дискуссионная площадка «Сталин и современность», детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», а также спортивные и интерактивные площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали».

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КОММЕНТАРИИ (42)

Маразм идолопоклонничества
8 июн 2019 в 23:38

Как же овцы скучают по своему мяснику!

Аллигатор
8 июн 2019 в 23:22

Дожили, скоро Новосибирск прославится, как единственный город на Земле, где чествуют тирана и убийцу. Локтю "спасибо" за такой пиар

Сталинист-сатанист
8 июн 2019 в 23:35

А после еще шабаш проведем вместе с косплейщиками, будем песни петь прославляющие нашего идола, будем хороводы водить вокруг его головы.