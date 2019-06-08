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Происшествия

В центре Новосибирска столкнулись такси и легковушка: пострадали два человека

Авария случилась на перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Советской

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Оба автомобиля получили повреждения

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», столкнулся с автомобилем Lada Vesta — ДТП произошло на перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Советской. 

Сообщение об этом поступило на номер 112. В службе пояснили, что в результате аварии пострадали два человека: медицинская помощь потребовалась мужчине из одной машины, и девушке из другого автомобиля.

На место ДТП выезжали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. 

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель такси выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. «По словам нашего подписчика, аварию спровоцировал водитель такси, который двигался со стороны улицы Ленина и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора», — сообщается в группе паблика.

Неделю назад в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль «Яндекс.Такси»  столкнулся с иномаркой KIA — обе машины получили сильные повреждения

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дтпстолкнулись авто"Яндекс.Такси"

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КОММЕНТАРИИ (3)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
8 июн 2019 в 22:14

"Яндекс. Такси" - ничего удивительного.
Там водителей, похоже, после автошколы набирают.

Клубничное мороженое
8 июн 2019 в 22:07

У Весты фара разбита, крыло под замену, да покрышка сдулась. А у Рио вся морда всмятку.