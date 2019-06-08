В центре Новосибирска столкнулись такси и легковушка: пострадали два человека

Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», столкнулся с автомобилем Lada Vesta — ДТП произошло на перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Советской.



Сообщение об этом поступило на номер 112. В службе пояснили, что в результате аварии пострадали два человека: медицинская помощь потребовалась мужчине из одной машины, и девушке из другого автомобиля.

На место ДТП выезжали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель такси выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. «По словам нашего подписчика, аварию спровоцировал водитель такси, который двигался со стороны улицы Ленина и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора», — сообщается в группе паблика.