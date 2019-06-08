Моя прекрасная дама: 25 лучших фото со знаменитого исторического фестиваля под Новосибирском

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«Сибирский огонь» проходит под Колыванью с 2012 года
Фото: Анна Золотова
Днём 8 июня рядом с Колыванью Новосибирской области проходит масштабный исторический фестиваль «Сибирский огонь» — НГС публикует фоторепортаж Анны Золотовой.
Фестиваль проходит рядом с посёлком Большой Оёш в Колыванском районе с 2012 года — на него собираются сотни участников и тысячи зрителей. В этом году он может побить все рекорды по посещаемости, рассказали корреспонденту НГС организаторы из «Сибпатриотцентр».
«По предварительным оценкам организаторов, у "Сибирского огня — 2019" есть все шансы побить прошлогодний рекорд посещаемости в 50 000 человек или, по крайней мере, точно к нему приблизиться», — рассказали в оргкомитете со ссылкой на руководителя проекта Алексея Рогалёва.
Реконструкторы показали зрителям разные эпохи — от Средневековья до Второй мировой войны. Например, они устроили показательное выступление, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана, и воспроизвели последнее наступление русской армии в Первой мировой войне с участием реконструкторов из Чешской республики. Также они показали, как воины-сибиряки участвовали в Крымской наступательной операции 1944 года.
На поле устроили и большой рыцарский турнир по историческим средневековым правилам.
«Благородные бойцы в сверкающих латах оживят традиции рыцарских боёв на разных видах вооружения и сойдутся в бескомпромиссном сражении во славу доблести, ратного искусства и, конечно, внимания прекрасных дам!» — так описали организаторы главный турнир.
Весь день на площадке работали ярмарки и отдельные лагеря из разных эпох — зрители могли посмотреть не только как воевали люди, живущие в Средние века, но и как был устроен их быт.
В этом году фестиваль «Сибирский огонь» стал победителем «Народной премии НГС» в спецноминации «Культурный проект года» от губернатора Андрея Травникова. Как рассказал со сцены оперного театра учредитель «Сибирского центра патриотического воспитания» Юрий Ермолаев, «очень нелогично, что мы находимся на этой сцене» на бизнес-премии, поскольку в зале собрались «люди, которые деньги зарабатывают, а мы — люди, которые государственные деньги тратим».