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Культура
Фоторепортаж

Моя прекрасная дама: 25 лучших фото со знаменитого исторического фестиваля под Новосибирском

В этом году «Сибирский огонь» имеет шансы на рекорд — на него приехали как минимум 50 тысяч человек

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«Сибирский огонь» проходит под Колыванью с 2012 года

Фото: Анна Золотова

Днём 8 июня рядом с Колыванью Новосибирской области проходит масштабный исторический фестиваль «Сибирский огонь» — НГС публикует фоторепортаж Анны Золотовой.

Фестиваль проходит рядом с посёлком Большой Оёш в Колыванском районе с 2012 года — на него собираются сотни участников и тысячи зрителей. В этом году он может побить все рекорды по посещаемости, рассказали корреспонденту НГС организаторы из «Сибпатриотцентр».

«По предварительным оценкам организаторов, у "Сибирского огня — 2019" есть все шансы побить прошлогодний рекорд посещаемости в 50 000 человек или, по крайней мере, точно к нему приблизиться», — рассказали в оргкомитете со ссылкой на руководителя проекта Алексея Рогалёва.

Реконструкторы показали зрителям разные эпохи — от Средневековья до Второй мировой войны. Например, они устроили показательное выступление, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана, и воспроизвели последнее наступление русской армии в Первой мировой войне с участием реконструкторов из Чешской республики. Также они показали, как воины-сибиряки участвовали в Крымской наступательной операции 1944 года.

На поле устроили и большой рыцарский турнир по историческим средневековым правилам.

«Благородные бойцы в сверкающих латах оживят традиции рыцарских боёв на разных видах вооружения и сойдутся в бескомпромиссном сражении во славу доблести, ратного искусства и, конечно, внимания прекрасных дам!» — так описали организаторы главный турнир.

Весь день на площадке работали ярмарки и отдельные лагеря из разных эпох — зрители могли посмотреть не только как воевали люди, живущие в Средние века, но и как был устроен их быт.

Он показывает зрителям много разных эпох — от Средневековья до Великой Отечественной войны

Фото: Анна Золотова

У реконструкторов есть время на снимки только перед началом фестиваля — потом их ждут захватывающие бои 

Фото: Анна Золотова

Постоянные зрители фестиваля привыкли, что на одном квадратном километре здесь можно встретить и советских людей, и рыцарей 

Фото: Анна Золотова

Сейчас организаторы ещё считают участников и зрителей, но, по предварительным данным, фестиваль может побить все рекорды 

Фото: Анна Золотова

На него приехали как минимум 50 тысяч человек

Фото: Анна Золотова

«Сибогонь» всегда проходит под присмотром полиции

Фото: Анна Золотова

Погода временами «баловала» дождём, порой сильным. Но народ запасся зонтами и дождевиками, никто не расходился, рассказала фотограф Анна Золотова

Фото: Анна Золотова

Губернатор Андрей Травников дал старт фестивалю, и участники прошли парадом по территории фестиваля

Фото: Анна Золотова

В этом году здесь устроили даже мастер-класс по традиционному средневековому фехтованию и лекцию о средневековом военном деле Японии

Фото: Анна Золотова

В течение дня гиды водили зрителей на бесплатные экскурсии по средневековому лагерю — их познакомили с особенностями моды, ремёсел и военного дела

Фото: Анна Золотова

Каждый год на фестивале значительная часть отводится Первой и Второй мировым войнам

Фото: Анна Золотова

Перед турниром рыцарей вдохновляли прекрасные дамы

Фото: Анна Золотова

Показательные выступления, ярмарки и выставки техники работают одновременно 

Фото: Анна Золотова

Первый «Сибирский огонь» прошёл в 2012 году, в нём приняли участие 240 реконструкторов из 17 городов Сибири, мероприятие посетили более 6 тысяч зрителей

Фото: Анна Золотова

За семь лет существования фестиваля география участников разрослась до стран ближнего зарубежья — на последний «Сибирский огонь» приехали более 500 реконструкторов из 40 городов России, Казахстана, Белоруссии и Франции, гостями праздника стали более 40 тысяч человек, рассказали в пресс-службе новосибирского правительства

Фото: Анна Золотова

Многие участники готовятся к фестивалю целый год — прорабатывают каждую деталь костюма

Фото: Анна Золотова

Три раза подряд фестиваль выигрывал конкурс Российского военно-исторического общества и сегодня входит в семёрку лучших военно-исторических фестивалей страны 

Фото: Анна Золотова

А в этом году фестиваль получил спецприз на «Народной премии НГС» как лучший культурный проект 

Фото: Анна Золотова

Фестиваль всегда проходит в одном месте — у посёлка Большой Оёш, и указатели висят на подъезде круглогодично

Фото: Анна Золотова

Одно из самых ожидаемых событий этого дня — большой рыцарский турнир

Фото: Анна Золотова

Зрители болели за любимчиков прямо как на хоккейном матче

Фото: Анна Золотова

Твоё лицо, когда родился не в ту эпоху

Фото: Анна Золотова

С каждым годом программа показательных выступлений и статичных площадок становится всё больше 

Фото: Анна Золотова

Вход на весь фестиваль был бесплатным 

Фото: Анна Золотова

В этом году фестиваль «Сибирский огонь» стал победителем «Народной премии НГС» в спецноминации «Культурный проект года» от губернатора Андрея Травникова. Как рассказал со сцены оперного театра учредитель «Сибирского центра патриотического воспитания» Юрий Ермолаев, «очень нелогично, что мы находимся на этой сцене» на бизнес-премии, поскольку в зале собрались «люди, которые деньги зарабатывают, а мы — люди, которые государственные деньги тратим».

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Мария Морсина

ТЕГИ

Сибирский огоньвоенно-исторический фестивальрыцари

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КОММЕНТАРИИ (11)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
8 июн 2019 в 20:04

Участвую только в исторических реконструкциях, где я в образе самурая. О своей коллекции мечей в ЧОПе я уже рассказывал

С левого берега
8 июн 2019 в 20:06

Может организаторы пересмотрят дату проведения фестиваля из за того что в это время все время дожди и не слабые. Мы были несколько лет назад и знаете бежать до машины в ливень как из под ведра то еще удовольствие...

Труженик
8 июн 2019 в 20:13

Хороо быть бездельником и туниядцем. Можно грядки не сажать. Можно делами не заниматься. Можно набрать кредитов и дурачится по полной.