Моя прекрасная дама: 25 лучших фото со знаменитого исторического фестиваля под Новосибирском

«По предварительным оценкам организаторов, у "Сибирского огня — 2019" есть все шансы побить прошлогодний рекорд посещаемости в 50 000 человек или, по крайней мере, точно к нему приблизиться», — рассказали в оргкомитете со ссылкой на руководителя проекта Алексея Рогалёва.

Фестиваль проходит рядом с посёлком Большой Оёш в Колыванском районе с 2012 года — на него собираются сотни участников и тысячи зрителей. В этом году он может побить все рекорды по посещаемости, рассказали корреспонденту НГС организаторы из «Сибпатриотцентр».

Реконструкторы показали зрителям разные эпохи — от Средневековья до Второй мировой войны. Например, они устроили показательное выступление, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана, и воспроизвели последнее наступление русской армии в Первой мировой войне с участием реконструкторов из Чешской республики. Также они показали, как воины-сибиряки участвовали в Крымской наступательной операции 1944 года.



На поле устроили и большой рыцарский турнир по историческим средневековым правилам.



«Благородные бойцы в сверкающих латах оживят традиции рыцарских боёв на разных видах вооружения и сойдутся в бескомпромиссном сражении во славу доблести, ратного искусства и, конечно, внимания прекрасных дам!» — так описали организаторы главный турнир.



Весь день на площадке работали ярмарки и отдельные лагеря из разных эпох — зрители могли посмотреть не только как воевали люди, живущие в Средние века, но и как был устроен их быт.

