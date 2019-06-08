Новосибирцы вывезли из красивого леса четыре грузовика с мусором

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6 мая 2019
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Днём 8 июня десятки новосибирцев вышли на экологическую акцию «Живи, лес» в лесопарк имени академика Синягина — они убирались там более 4 часов и вывезли несколько грузовиков с мусором и аварийными деревьями.
В акции участвовали жители Краснообска и жилых комплексов «Матрёшки» и «Тулинка» — с утра до обеда они собирали мусор, в том числе пластиковые пакеты, бутылки и коробки, а также ветки, которые захламляли лес.
«В основном загрязнение было со стороны Кировского района — это северная часть лесопарка <…> Там кучи ещё лежат, они (волонтёры и администрация. — Прим. ред.) будут вывозить ещё несколько дней.
Целью нашей акции является не только чистка, но ещё и экологическое воспитание, я считаю, что мы добились этого», — рассказала корреспонденту НГС организатор, депутат Новосибирского района Марина Жерздева.
Участникам акции удалось собрать сегодня 4 грузовика мусора, а также ещё пару машин с ветками — они продолжат чистить территорию лесопарка не только на акциях, но и в своё свободное время.