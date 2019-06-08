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Город

Новосибирцы вывезли из красивого леса четыре грузовика с мусором

Они собираются и дальше чистить территорию лесопарка

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Волонтёры справились за 4 часа 

Фото: Валерий Котельников, vk.com/sib_observer

Днём 8 июня десятки новосибирцев вышли на экологическую акцию «Живи, лес» в лесопарк имени академика Синягина — они убирались там более 4 часов и вывезли несколько грузовиков с мусором и аварийными деревьями.

В акции участвовали жители Краснообска и жилых комплексов «Матрёшки» и «Тулинка» — с утра до обеда они собирали мусор, в том числе пластиковые пакеты, бутылки и коробки, а также ветки, которые захламляли лес.

Во время акции они поддерживали друг друга беседами и живой музыкой

Фото: Валерий Котельников, vk.com/sib_observer

Им удалось вывезти 4 грузовика с бутылками и пластиковыми пакетами

Фото: Валерий Котельников, vk.com/sib_observer

«В основном загрязнение было со стороны Кировского района — это северная часть лесопарка <…> Там кучи ещё лежат, они (волонтёры и администрация. — Прим. ред.) будут вывозить ещё несколько дней.

Целью нашей акции является не только чистка, но ещё и экологическое воспитание, я считаю, что мы добились этого», — рассказала корреспонденту НГС организатор, депутат Новосибирского района Марина Жерздева.

Этим летом они собираются ещё раз прийти на чистку лесопарка 

Фото: Валерий Котельников, vk.com/sib_observer

Участникам акции удалось собрать сегодня 4 грузовика мусора, а также ещё пару машин с ветками — они продолжат чистить территорию лесопарка не только на акциях, но и в своё свободное время.

Ранее волонтёры собрали сотни мешков с мусором и кучу порванных покрышек на диком пляже у Заельцовского парка — они потратили на это полтора часа.

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лесопарк имени Синягинавывезли мусорКраснообск

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