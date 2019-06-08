Новосибирцы вывезли из красивого леса четыре грузовика с мусором

Днём 8 июня десятки новосибирцев вышли на экологическую акцию «Живи, лес» в лесопарк имени академика Синягина — они убирались там более 4 часов и вывезли несколько грузовиков с мусором и аварийными деревьями.



В акции участвовали жители Краснообска и жилых комплексов «Матрёшки» и «Тулинка» — с утра до обеда они собирали мусор, в том числе пластиковые пакеты, бутылки и коробки, а также ветки, которые захламляли лес.

