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Обнимите Барби: тысячи новосибирцев надели эротичные и фантастические наряды и вышли в центр города

Они переоделись в любимых героев и показали костюмы у «Глобуса»

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Необычный персонаж со «Знаков» — Барби, которая любит обниматься

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вечером 8 июня у новосибирского театра «Глобус» начался традиционный маскарад — фестиваль ZNАКИ. На него уже пришли сотни молодых людей в костюмах аниме и супергеройских фильмов — на мероприятии дежурят и корреспонденты НГС. 

В этом году фестиваль ZNАКИ отмечает 10-летие, и в этом году организаторы решили поменять формат. 

Как пообещали в пресс-службе театра «Глобус», сегодня территория вокруг театра превратится в целый город, где гостей ждут уличный театр, крафтовые площадки и мастерские, а также медиа, музыка и стрит-арт.

Готический стиль — один из любимых у участников фестиваля

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Каждый год «Знаки» собирают тысячи зрителей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Во время фестиваля на территории у театра в режиме реального времени будет создан ряд арт-объектов, которые впоследствии станут украшением городского пространства. Фестиваль продолжит традицию всеобщего карнавала, а объединяющей темой действа станет Год театра», — отмечают организаторы. 

Во время фестиваля нон-стоп идут концерты и баттлы 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас на площадке тысячи людей в фантастических нарядах — можно заметить обнимающуюся Барби, экстравагантных женщин в латексе, супергероев и персонажей аниме. 

Фестиваль продлится до 21:00, вход на него свободный. 

Подробный фоторепортаж с фестиваля читайте сегодня вечером на НГС.АФИША, а пока что посмотрите, какие костюмы сибиряки приготовили в 2018 году. Корреспонденты НГС запечатлели самые эффектные наряды и попытались разобраться, зачем новосибирцы приходят сюда каждый год, превращаясь в рыцарей, чумных докторов и единорогов.

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ТЕГИ

фестиваль Знакианимекосплей-фестиваль

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КОММЕНТАРИИ (38)

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Ржака
8 июн 2019 в 18:44

Бездельники и лодыри... Что у них на уме... Каждому бы выписал леща...

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
8 июн 2019 в 18:36

А тем временем на моей даче в Плотниково!!!!

)))))
Иду по дачному посёлку,
Прекрасный день, цветут сады,
И вижу в каждом огороде
Сплошные женские зады.
Зады пропалывают грядки
И поливают огурцы,
Нагнувшись или на карачках,
Встав в позу как сумо - борцы.
Зады без устали, упрямо,
Ведут борьбу за урожай.
Чтоб ели мы зимой закрутки
И чтоб с вареньем пили чай.
Я тружениц не знаю в лица
Но узнаю их по задам,
Там тётя Клава с дочкой Зиной,
Тут баба Шура задом к нам.
И сколько б не было в России
Дач, огородов и садов,
Повсюду, потом обливаясь,
Батрачат тысячи задов.
Давайте вспомним добрым словом
Бабулек, девушек и дам,
Огромное спасибо скажем
И поклонимся их задам!

Фото пользователя
Голос России
8 июн 2019 в 19:00

Попробовали бы так прийти на День Рождения Сталина!