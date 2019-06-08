Обнимите Барби: тысячи новосибирцев надели эротичные и фантастические наряды и вышли в центр города

Вечером 8 июня у новосибирского театра «Глобус» начался традиционный маскарад — фестиваль ZNАКИ. На него уже пришли сотни молодых людей в костюмах аниме и супергеройских фильмов — на мероприятии дежурят и корреспонденты НГС.

В этом году фестиваль ZNАКИ отмечает 10-летие, и в этом году организаторы решили поменять формат.

Как пообещали в пресс-службе театра «Глобус», сегодня территория вокруг театра превратится в целый город, где гостей ждут уличный театр, крафтовые площадки и мастерские, а также медиа, музыка и стрит-арт.