Обнимите Барби: тысячи новосибирцев надели эротичные и фантастические наряды и вышли в центр города

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Необычный персонаж со «Знаков» — Барби, которая любит обниматься
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Вечером 8 июня у новосибирского театра «Глобус» начался традиционный маскарад — фестиваль ZNАКИ. На него уже пришли сотни молодых людей в костюмах аниме и супергеройских фильмов — на мероприятии дежурят и корреспонденты НГС.
В этом году фестиваль ZNАКИ отмечает 10-летие, и в этом году организаторы решили поменять формат.
Как пообещали в пресс-службе театра «Глобус», сегодня территория вокруг театра превратится в целый город, где гостей ждут уличный театр, крафтовые площадки и мастерские, а также медиа, музыка и стрит-арт.
«Во время фестиваля на территории у театра в режиме реального времени будет создан ряд арт-объектов, которые впоследствии станут украшением городского пространства. Фестиваль продолжит традицию всеобщего карнавала, а объединяющей темой действа станет Год театра», — отмечают организаторы.
По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас на площадке тысячи людей в фантастических нарядах — можно заметить обнимающуюся Барби, экстравагантных женщин в латексе, супергероев и персонажей аниме.
Фестиваль продлится до 21:00, вход на него свободный.
Подробный фоторепортаж с фестиваля читайте сегодня вечером на НГС.АФИША, а пока что посмотрите, какие костюмы сибиряки приготовили в 2018 году. Корреспонденты НГС запечатлели самые эффектные наряды и попытались разобраться, зачем новосибирцы приходят сюда каждый год, превращаясь в рыцарей, чумных докторов и единорогов.