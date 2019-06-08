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Образование
Фоторепортаж

«Школу превратили в стройплощадку»: родители вышли на митинг против бизнес-центра у лицея № 22

Сотни школьников, общественников и родителей подписали на митинге письмо прокурору и губернатору

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Родители и школьники вышли на митинг, поскольку возмущены предстоящей стройкой у лицея № 22

Фото: Мария Морсина / НГС

Днём 8 июня в сквере на улице Орджоникидзе в Новосибирске прошёл митинг родительского комитета лицея № 22 «Надежда Сибири» — они нарядились в яркие жилеты и каски в знак того, что скоро на территории школы начнётся стройка.

На митинг пришли около 200 родителей и школьников, а также общественники — они возмутились грядущей стройкой на территории лицея «Надежда Сибири» на улице Советской. В марте стало известно, что мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея № 22

«В 2018 году в августе, когда новое соглашение подписал наш мэр Анатолий Евгеньевич Локоть, он фактически создал все основания для того, чтобы стройка началась <…> Территорию 22-й школы превратили в строительную площадку!» — отметил общественник, один из организаторов Алексей Носов.

На митинге собралось около 200 человек 

Фото: Мария Морсина / НГС

Они подписали обращения прокурору и губернатору, а также к лидеру КПРФ

Фото: Мария Морсина / НГС

Участники митинга надели защитные жилеты и каски, поскольку, как отмечают родители, строительство у школы может начаться в любой момент.

Они также подписали обращение губернатору Андрею Травникову, прокурору области Якову Хорошеву, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и мэру Анатолию Локтю — они попросили «взять на контроль ситуацию с точечной застройкой в Новосибирске» и напомнили, что многие жители города выступают против строительства бизнес-центра у лицея.

Участники митинга опасаются, что стройка у «Надежды Сибири» начнётся в любой момент

Фото: Мария Морсина / НГС

Они также выступили против точечной застройки в Новосибирске в принципе

Фото: Мария Морсина / НГС

Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» должны построить деловой центр с подземной парковкой — застройщиком станет компания «АльянсСтрой».

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КОММЕНТАРИИ (19)

с богаткова
8 июн 2019 в 14:49

Надо запретить митинги.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
8 июн 2019 в 14:49

Стройплощадка важнее, а дети это проблемы исключительно яжематерей

Викторина
8 июн 2019 в 14:51

Митинг тут ноль эффекта будет иметь, хоть и Локоть уже прокосячил по всем статьям. Надо было думать мэру, где землю продавать...Уже и до школ дошел