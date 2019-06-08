«Школу превратили в стройплощадку»: родители вышли на митинг против бизнес-центра у лицея № 22

Днём 8 июня в сквере на улице Орджоникидзе в Новосибирске прошёл митинг родительского комитета лицея № 22 «Надежда Сибири» — они нарядились в яркие жилеты и каски в знак того, что скоро на территории школы начнётся стройка.



На митинг пришли около 200 родителей и школьников, а также общественники — они возмутились грядущей стройкой на территории лицея «Надежда Сибири» на улице Советской. В марте стало известно, что мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея № 22 .



«В 2018 году в августе, когда новое соглашение подписал наш мэр Анатолий Евгеньевич Локоть, он фактически создал все основания для того, чтобы стройка началась <…> Территорию 22-й школы превратили в строительную площадку!» — отметил общественник, один из организаторов Алексей Носов.

