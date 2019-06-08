«Школу превратили в стройплощадку»: родители вышли на митинг против бизнес-центра у лицея № 22

Днём 8 июня в сквере на улице Орджоникидзе в Новосибирске прошёл митинг родительского комитета лицея № 22 «Надежда Сибири» — они нарядились в яркие жилеты и каски в знак того, что скоро на территории школы начнётся стройка.
На митинг пришли около 200 родителей и школьников, а также общественники — они возмутились грядущей стройкой на территории лицея «Надежда Сибири» на улице Советской. В марте стало известно, что мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея № 22.
«В 2018 году в августе, когда новое соглашение подписал наш мэр Анатолий Евгеньевич Локоть, он фактически создал все основания для того, чтобы стройка началась <…> Территорию 22-й школы превратили в строительную площадку!» — отметил общественник, один из организаторов Алексей Носов.
Участники митинга надели защитные жилеты и каски, поскольку, как отмечают родители, строительство у школы может начаться в любой момент.
Они также подписали обращение губернатору Андрею Травникову, прокурору области Якову Хорошеву, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и мэру Анатолию Локтю — они попросили «взять на контроль ситуацию с точечной застройкой в Новосибирске» и напомнили, что многие жители города выступают против строительства бизнес-центра у лицея.
Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» должны построить деловой центр с подземной парковкой — застройщиком станет компания «АльянсСтрой».