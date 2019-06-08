Новосибирские мастера сварили гигантское мыло весом 84 килограмма

Сегодня, 8 июня, на «Органикфесте» новосибирцы сварили самое большое мыло в мире весом 84 килограмма. Его разрезали на кусочки и продают по 50 рублей.

В составе мыла использовали только растительные масла: оливковое, касторовое, кокосовое и пальмовое.



«Такое мыло называется "мыло с нуля", так как оно делается без добавления синтетических ПАВов и пенообразователей. Оно безопасно для здоровья людей и окружающей среды. Это мыло подходит для мытья рук, посуды, фруктов и игрушек, стирки детской одежды. Оно не ароматизировано, поэтому подходит даже людям с аллергией и чувствительной кожей», — рассказала автор мыла Виктория Крыгина.



Для создания мыла использовали 57 килограммов масел и 18 литров воды. Мыло варили в 10 ёмкостях в течение трёх часов — его окончательный вес достиг 84 килограммов.



«После этого вылили в форму, нанесли логотип "Органикфест" косметической глиной и оставили остывать. Гости фестиваля наблюдали за процессом и задавали вопросы о мыле.