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Стиль и красота
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Новосибирские мастера сварили гигантское мыло весом 84 килограмма

Мыло варили в 10 ёмкостях в течение трёх часов

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Это мыло стало самым большим в мире

Фото: предоставлено Викторией Крыгиной

Сегодня, 8 июня, на «Органикфесте» новосибирцы сварили самое большое мыло в мире весом 84 килограмма. Его разрезали на кусочки и продают по 50 рублей. 

В составе мыла использовали только растительные масла: оливковое, касторовое, кокосовое и пальмовое.

«Такое мыло называется "мыло с нуля", так как оно делается без добавления синтетических ПАВов и пенообразователей. Оно безопасно для здоровья людей и окружающей среды. Это мыло подходит для мытья рук, посуды, фруктов и игрушек, стирки детской одежды. Оно не ароматизировано, поэтому подходит даже людям с аллергией и чувствительной кожей», — рассказала автор мыла Виктория Крыгина.

Для создания мыла использовали 57 килограммов масел и 18 литров воды. Мыло варили в 10 ёмкостях в течение трёх часов — его окончательный вес достиг 84 килограммов. 

«После этого вылили в форму, нанесли логотип "Органикфест" косметической глиной и оставили остывать. Гости фестиваля наблюдали за процессом и задавали вопросы о мыле. 

На следующий день, то есть сегодня, самое большое мыло разрезали и предложили гостям фестиваля поставить на каждый из более чем 800 кусочков, чтобы в качестве сувенира принести домой натуральное мыло вместо ненужного пластика. 

Многие говорили, что хотят сохранить это мыло на память», — добавила Крыгина.

Деньги от продажи мыла пойдут на установку контейнеров для благотворительного сбора вещей в Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске поджарили омлет из 300 яиц — для этого пришлось везти сковороду из Испании.

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ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

мылоручная работаОрганикфест

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КОММЕНТАРИИ (15)

ЫЫЫ
8 июн 2019 в 16:19

Ну КроссафчеГи, чо. А зачем?

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
8 июн 2019 в 17:25

В итоге - все равно его порезали

Фывап
8 июн 2019 в 16:31

Если им нужно было собрать деньги, лучше бы просто скинулись по полтиннику. Без мыла.