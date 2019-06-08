«Преступление быть журналистом»: новосибирцы устроили пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова

«Девять лет назад, когда в Москве избили журналиста Олега Кашина, новосибирские журналисты организовали пикет, чтобы его поддержать. Было очевидно, что нападение было связано с профессиональной деятельностью Олега, и нам казалось невозможным ничего не сказать. Я тогда вышла на пикет со своим старшим сыном, тогда ещё младенцем. Ну и что?



Девять лет прошло, у меня новый младенец, и уже с ним придётся идти на пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова — одного из самых честных, профессиональных и бесстрашных расследователей коррупции в стране, которого задержали с наркотиками посреди Москвы. Какие наркотики, какая лаборатория по изготовлению в квартире, какое покушение на сбыт? В случае с Иваном это невозможно представить, это абсурд и совершеннейшая подстава. Остаётся надеется, что этот кошмар закончится и очень скоро, Ваню отпустят, а те люди, которые это заварили, как раз дружно сядут. Нам остаётся только продолжать честно делать свою работу и выражать солидарность с Иваном, потому что его задержание — это преступление против свободы слова, и завтра на его месте может оказаться любой из нас», — рассказала НГС журналист издания «Тайга.инфо» Маргарита Логинова.

