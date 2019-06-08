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«Преступление быть журналистом»: новосибирцы устроили пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова

Корреспондента, занимавшегося расследованиями о коррупции, задержали в Москве якобы из-за наркотиков

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Во многих городах России проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова. В Новосибирске пикет проходит около театра «Глобус». На фото — журналист Маргарита Логинова 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём 8 июня журналисты новосибирских изданий устроили серию одиночных пикетов в поддержку задержанного Ивана Голунова — известного корреспондента издания Meduza, занимавшегося расследованиями о коррупции чиновников, его задержали 6 июня.

Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова проходят сегодня во многих городах России — сегодня для задержанного московского журналиста будут избирать меру пресечения. Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве примерно в 14:40 днем 6 июня, сообщало издание «Медуза». Голунов в этот момент шел на рабочую встречу с другим журналистом. По официальной версии ГУ МВД России, в квартире Ивана Голунова обнаружили наркотики — сам корреспондент это отрицает.

В Новосибирске акции в поддержку журналиста проходят около «Глобуса».

Среди участников — корреспонденты НГС, «Тайга.инфо» и других изданий.

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«Девять лет назад, когда в Москве избили журналиста Олега Кашина, новосибирские журналисты организовали пикет, чтобы его поддержать. Было очевидно, что нападение было связано с профессиональной деятельностью Олега, и нам казалось невозможным ничего не сказать. Я тогда вышла на пикет со своим старшим сыном, тогда ещё младенцем. Ну и что?

Девять лет прошло, у меня новый младенец, и уже с ним придётся идти на пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова — одного из самых честных, профессиональных и бесстрашных расследователей коррупции в стране, которого задержали с наркотиками посреди Москвы. Какие наркотики, какая лаборатория по изготовлению в квартире, какое покушение на сбыт? В случае с Иваном это невозможно представить, это абсурд и совершеннейшая подстава. Остаётся надеется, что этот кошмар закончится и очень скоро, Ваню отпустят, а те люди, которые это заварили, как раз дружно сядут. Нам остаётся только продолжать честно делать свою работу и выражать солидарность с Иваном, потому что его задержание — это преступление против свободы слова, и завтра на его месте может оказаться любой из нас», — рассказала НГС журналист издания «Тайга.инфо» Маргарита Логинова.

На место пикетов прибыла полиция — пока что всё проходит спокойно, в отличие от Москвы, где задержали нескольких журналистов. 

Корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию в нашей группе «ВКонтакте».

Одиночные пикеты разрешено устраивать на расстоянии около 50 метров друг от друга — так акции протеста можно не согласовывать с властями и полицией. По сообщениям наших корреспондентов, которые находятся у «Глобуса», полиция просто проверяет документы у участников и никого не задерживает. 

Корреспондент НГС Лиза Пичугина была одной из первых участниц акций протеста

Фото: Александр Ощепков / НГС

Светлана Шуваева пришла поддержать московского коллегу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Пикеты устраивают и студенты журфаков 

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Это не только проблема профессионального журналистского сообщества, но и всей России», — считает известная новосибирская общественница Александра Попова. 

В общей сложности 6 человек уже стали участниками акций в поддержку Ивана Голунова. 

Александра Попова 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Иван Голунов работал и в новосибирских «Ведомостях» — с ним знакомы многие журналисты сибирских изданий, в том числе и заместитель главного редактора НГС Михаил Руднев. Все коллеги Ивана уверены, что корреспондент «Медузы» ни в чём не виноват. 

Как уточняет Meduza, протокол задержания оформили только рано утром 7 июня (в 3:50), тогда же было формально возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. В материалах дела сказано, Голунов якобы купил пять свёртков с наркотиками, чтобы потом перепродать. «Однако довести преступление до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан», — считает следствие.

Голунов заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признать вину. Проверять рюкзак Голунова или его руки на следы наркотиков, а также брать пробы ногтей, чтобы проверить, употреблял ли журналист наркотики, полицейские отказались.

Как рассказывают участники пикетов, они вышли не только из профессиональной солидарности, но и потому, что «нельзя задерживать честных журналистов». 

Известный новосибирский журналист Ива Аврорина

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Как рассказывает наш корреспондент, сейчас пять человек стоят на пикетах — в том числе журналист НГС Елена Гурьянова. Полиция тоже на месте, но документы уже не проверяет. 

Елена Гурьянова

Фото: Дарья Винокурова / НГС

Ирина Бахарева тоже пришла поддержать московского коллегу

Фото: Дарья Винокурова / НГС

На пикет в Новосибирске вышел также координатор регионального штаба Навального Сергей Бойко. 

Фото: Дарья Винокурова / НГС

Московские акции протеста переместились к Никулинскому суду, где будут избирать меру пресечения Ивану Голунову, сообщает «Медуза», уточняя, что время заседания пока неизвестно. По данным издания, петицию в защиту Ивана Голунова подписали уже более 10 тысяч человек.

Мы завершаем онлайн-трансляцию пикетов в Новосибирске и продолжаем следить за ситуацией в Москве. 

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Иван Голуновпикеты в поддержку Голуновазадержали журналиста

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КОММЕНТАРИИ (78)

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nikitazubov
8 июн 2019 в 13:40

Ну и кто думает, что журналисту помогут пикеты? Явно тут он не святой человек, надо разбираться

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
8 июн 2019 в 13:34

Если кто-то нарушил закон, пусть даже журналист, то обязан ответить за это.

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vodolei1
8 июн 2019 в 14:17

Что значит якобы из-за наркотиков?
Наркоту нашли?
Нашли.
Всё, вопрос закрыт.