На трассе под Новосибирском разбились две машины — погибли женщина и 6-летний ребёнок

Утром 8 июня на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария — погиб один из водителей и два пассажира. В числе погибших 6-летний мальчик.



ДТП случилось сегодня около 11:00 в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск — Юрга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai, и два пассажира Toyota Premio — женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы — сейчас ему оказывают помощь медики», — рассказали в полиции.

