На трассе под Новосибирском разбились две машины — погибли женщина и 6-летний ребёнок

Утром 8 июня на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария — погиб один из водителей и два пассажира. В числе погибших 6-летний мальчик.
ДТП случилось сегодня около 11:00 в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск — Юрга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai, и два пассажира Toyota Premio — женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы — сейчас ему оказывают помощь медики», — рассказали в полиции.
Более подробная информация о ДТП будет позже — на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — добавили в полиции.
Дополнение: после публикации новости в полиции уточнили, что мальчику было 6 лет.
Неделю назад на трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием двух «Тойот Камри», в котором погибли два человека и пострадали ещё трое. По данным ГИБДД, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной с левым рулём и алтайскими номерами.