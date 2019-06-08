8 июня суббота
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 65.04
eur 73.26
Происшествия

На трассе под Новосибирском разбились две машины — погибли женщина и 6-летний ребёнок

Сейчас на месте аварии работают ГИБДД и скорая

Поделиться

7 136
24 Обсудить

Все новости

Все новости

В аварии на трассе погибли трое — на месте ещё работают ГИБДД и медики

Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Утром 8 июня на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария — погиб один из водителей и два пассажира. В числе погибших 6-летний мальчик.

ДТП случилось сегодня около 11:00 в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск — Юрга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai, и два пассажира Toyota Premio — женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы — сейчас ему оказывают помощь медики», — рассказали в полиции.

В аварии также пострадал водитель второго автомобиля

Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Более подробная информация о ДТП будет позже — на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — добавили в полиции.

Дополнение: после публикации новости в полиции уточнили, что мальчику было 6 лет. 

Неделю назад на трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием двух «Тойот Камри», в котором погибли два человека и пострадали ещё трое. По данным ГИБДД, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной с левым рулём и алтайскими номерами.

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

смертельная аварияДТП на трассе

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (24)

Лена
8 июн 2019 в 13:10

Зачем про это вообще писать? и так ясно что много людей погибает,
десятки тысяч в год.

Точняк
8 июн 2019 в 13:18

Особенно ребенка жалко... Детское кресло было? был пристегнут?

Вопрос
8 июн 2019 в 13:30

Если водитель выжил, а пассажиры погибли, складывается мнение, что он единственный был пристегнут