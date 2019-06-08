Девушка ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины

Перед исчезновением Татьяна Киселёва оставила записку на стекле случайной машины
Фото: предоставлено «Лиза Алерт Новосибирск»
В Новосибирске ищут 21-летнюю Татьяну Киселёву, которая пропала ещё 6 июня, — она ушла из дома в Октябрьском районе после ссоры с молодым человеком, а после оставила записку на стекле случайного автомобиля.
Татьяна Киселёва ушла из дома на улице Большевистская 6 июня, сообщила корреспонденту НГС специалист по связям со СМИ поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.
«[Она ушла] после ссоры с молодым человеком, оставив записку на стекле случайной машины с просьбой передать родным, чтобы не волновались, и их контактами. Работают автономные группы, проводят опрос, отсматривают камеры видеонаблюдения, патрулируют», — рассказала представитель отряда.
Больше подробностей о записке и девушке в отряде сообщить отказались.
Известно, что Татьяне Киселёвой 21 год, её рост около 160-165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Перед тем, как её видели в последний раз, сибирячка была одета в чёрно-кожаную куртку, тёмно-серую кофту, белую футболку, чёрные штаны и кеды.
Всех, кто что-либо знает о месте, где находится сейчас девушка, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112, а также писать волонтёрам в группу «Лиза Алерт Новосибирск».
На этой неделе новосибирцы начали получать очередную спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — волонтёры опровергли её розыск.