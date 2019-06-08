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Город

Девушка ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины

21-летнюю Татьяну Киселёву ищут с четверга

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Перед исчезновением Татьяна Киселёва оставила записку на стекле случайной машины

Фото: предоставлено «Лиза Алерт Новосибирск» 

В Новосибирске ищут 21-летнюю Татьяну Киселёву, которая пропала ещё 6 июня, — она ушла из дома в Октябрьском районе после ссоры с молодым человеком, а после оставила записку на стекле случайного автомобиля.

Татьяна Киселёва ушла из дома на улице Большевистская 6 июня, сообщила корреспонденту НГС специалист по связям со СМИ поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

«[Она ушла] после ссоры с молодым человеком, оставив записку на стекле случайной машины с просьбой передать родным, чтобы не волновались, и их контактами. Работают автономные группы, проводят опрос, отсматривают камеры видеонаблюдения, патрулируют», — рассказала представитель отряда.

Больше подробностей о записке и девушке в отряде сообщить отказались.

Известно, что Татьяне Киселёвой 21 год, её рост около 160-165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Перед тем, как её видели в последний раз, сибирячка была одета в чёрно-кожаную куртку, тёмно-серую кофту, белую футболку, чёрные штаны и кеды.

Всех, кто что-либо знает о месте, где находится сейчас девушка, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112, а также писать волонтёрам в группу «Лиза Алерт Новосибирск».

На этой неделе новосибирцы начали получать очередную спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — волонтёры опровергли её розыск.

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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (9)

КНБ
8 июн 2019 в 12:40

Когда взрослый человек уходит сам, пишет записку и т.п., зачем поднимать на уши весь город? Это его взвешенное решение во вменяемом состоянии. Пусть ищут родные, а службы по поиску подключать нет смысла.

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Ржака
8 июн 2019 в 12:54

В контакте она в онлайн... Пакастит и смеётся...

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Ржака
8 июн 2019 в 12:48

Танюха хватит хайпить... Выходи нечего на хате у подруги зависать и лайки смотреть...