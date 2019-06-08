Девушка ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины

В Новосибирске ищут 21-летнюю Татьяну Киселёву, которая пропала ещё 6 июня, — она ушла из дома в Октябрьском районе после ссоры с молодым человеком, а после оставила записку на стекле случайного автомобиля.



Татьяна Киселёва ушла из дома на улице Большевистская 6 июня, сообщила корреспонденту НГС специалист по связям со СМИ поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.



«[Она ушла] после ссоры с молодым человеком, оставив записку на стекле случайной машины с просьбой передать родным, чтобы не волновались, и их контактами. Работают автономные группы, проводят опрос, отсматривают камеры видеонаблюдения, патрулируют», — рассказала представитель отряда.

