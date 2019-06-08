«Мы не забыли товарища»: новосибирцы вышли на акцию памяти спецназовца, убитого в массовой драке

Утром 8 июня сотни коллег и друзей бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина начали акцию памяти на площади у ГПНТБ — после неё они устроили автопробег до Бердска в честь погибшего товарища.
Акция началась около 10:00 на площади Пименова. На неё пришли около 200 человек, в основном, друзья и коллеги Никиты Белянкина, который 2 июня гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает прохожего, — он решил вступиться и получил смертельные ранения в грудь.
Участники акции положили гвоздики и зажгли свечи у фотографии Белянкина, а после этого начали автопробег с флагами до улицы Станиславского, рассказал один из друзей погибшего Евгений (он попросил не указывать его фамилию).
«Это акция памяти, никто не хочет ни с кем воевать. <…> Мы просто решили организовать эту акцию, так как считаем, что нужно показать людям, что мы не забыли своего товарища, он служил с нами, в нашей бригаде.
(Ред.: Большинство знали Никиту лично?) Да, конечно, он уволился недавно, в командировках были во всех, знали хорошо Никиту, он хорошо себя зарекомендовал за весь срок нашей службы», — объяснил суть акции Евгений.
Он отметил, что, возможно, колонны автомобилей доедут до бердского ДК «Родина», чтобы возложить цветы к мемориалу Воинскому братству защитников Отечества.
На этой неделе следователи поймали в Подмосковье подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина — они задержали двоих молодых мужчин, «роль каждого из них устанавливается следствием», сообщили в СК. Друг Белянкина рассказал, что погибший был отзывчивым человеком, поэтому и вступился за прохожего.