«Мы не забыли товарища»: новосибирцы вышли на акцию памяти спецназовца, убитого в массовой драке

Утром 8 июня сотни коллег и друзей бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина начали акцию памяти на площади у ГПНТБ — после неё они устроили автопробег до Бердска в честь погибшего товарища.



Акция началась около 10:00 на площади Пименова. На неё пришли около 200 человек, в основном, друзья и коллеги Никиты Белянкина, который 2 июня гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает прохожего, — он решил вступиться и получил смертельные ранения в грудь.



Участники акции положили гвоздики и зажгли свечи у фотографии Белянкина, а после этого начали автопробег с флагами до улицы Станиславского, рассказал один из друзей погибшего Евгений (он попросил не указывать его фамилию).

