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Город

«Мы не забыли товарища»: новосибирцы вышли на акцию памяти спецназовца, убитого в массовой драке

Сотни друзей Никиты Белянкина устроили автопробег по Новосибирску и возложили цветы

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В автопробеге памяти Никиты Белянкина участвуют минимум 50 машин — они проехали от ГПНТБ до левого берега, возможно, доедут до Бердска

Фото: предоставлено участниками акции

Утром 8 июня сотни коллег и друзей бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина начали акцию памяти на площади у ГПНТБ — после неё они устроили автопробег до Бердска в честь погибшего товарища.

Акция началась около 10:00 на площади Пименова. На неё пришли около 200 человек, в основном, друзья и коллеги Никиты Белянкина, который 2 июня гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает прохожего, — он решил вступиться и получил смертельные ранения в грудь.

Участники акции положили гвоздики и зажгли свечи у фотографии Белянкина, а после этого начали автопробег с флагами до улицы Станиславского, рассказал один из друзей погибшего Евгений (он попросил не указывать его фамилию).

Они подчеркнули, что не собирались устраивать пикет и требовать чего-то, но хотели показать горожанам — они помнят своего друга 

Фото: предоставлено участниками акции

«Это акция памяти, никто не хочет ни с кем воевать. <…> Мы просто решили организовать эту акцию, так как считаем, что нужно показать людям, что мы не забыли своего товарища, он служил с нами, в нашей бригаде. 

(Ред.: Большинство знали Никиту лично?) Да, конечно, он уволился недавно, в командировках были во всех, знали хорошо Никиту, он хорошо себя зарекомендовал за весь срок нашей службы», — объяснил суть акции Евгений.

Он отметил, что, возможно, колонны автомобилей доедут до бердского ДК «Родина», чтобы возложить цветы к мемориалу Воинскому братству защитников Отечества.

На этой неделе следователи поймали в Подмосковье подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина — они задержали двоих молодых мужчин, «роль каждого из них устанавливается следствием», сообщили в СК. Друг Белянкина рассказал, что погибший был отзывчивым человеком, поэтому и вступился за прохожего.

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ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

спецназмассовая дракаавтопробег

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КОММЕНТАРИИ (26)

гвидо аретинский
8 июн 2019 в 11:14

Спецназовцы сами мирные акции протеста разгоняют и участвуют в рейдерских захватах.

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брат Кабани
8 июн 2019 в 11:28

Лучшей памятью погибшего товарища, будет наведение порядка в его родном городе. Избавление Новосибирска от этнических преступных группировок.

net
8 июн 2019 в 11:39

Автопробег был обязател? Без пафоса совсем никак?