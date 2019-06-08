Водитель сбил женщину на Красном проспекте

Ночью 8 июня автомобиль сбил женщину на Красном проспекте рядом с домом 67.
По информации из соцсетей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а «темная иномарка» ехала на большой скорости.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии:
«Сбита женщина, доставлена в больницу. По данном факту проводится проверка сотрудниками полиции. ГАИ на месте работают», — рассказали в службе.
В мае на Красном проспекте машина сбила женщину и врезалась в ограждение лестницы, сильно его погнув. Девушку увезли на скорой.
15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который радикально увеличивает сроки заключения водителей, совершивших тяжелые ДТП в пьяном виде.