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Происшествия

Водитель сбил женщину на Красном проспекте

Пострадавшую увезли в больницу

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По словам очевидцев, женщину сбил водитель на черной иномарке

Фото: АСТ-54

Ночью 8 июня автомобиль сбил женщину на Красном проспекте рядом с домом 67. 

По информации из соцсетей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а «темная иномарка» ехала на большой скорости. 

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии:

«Сбита женщина, доставлена в больницу. По данном факту проводится проверка сотрудниками полиции. ГАИ на месте работают», — рассказали в службе. 

В мае на Красном проспекте машина сбила женщину и врезалась в ограждение лестницы, сильно его погнув. Девушку увезли на скорой.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который радикально увеличивает сроки заключения водителей, совершивших тяжелые ДТП в пьяном виде.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Super
8 июн 2019 в 04:08

И переход - не переход

Витя
8 июн 2019 в 02:55

Сколько же оленей за рулем развелось!