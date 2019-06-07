В Ленинском районе загорелся «Быстроном»

Сегодня вечером, 7 июня, в Ленинском районе на улице Пермитина, 24 загорелся супермаркет «Быстроном».

Сообщение об этом поступило на номер 112. В службе уточнили уточнили, что возгорание произошло внутри пункта разгрузки, а не в торговом зале.

О пожаре на своей странице в Facebook написал депутат Заксобрания Роман Яковлев.

«В данный момент происходит возгорание в магазине "Быстроном" на Пермитина, 24 в Ленинском районе! Вроде посетители все живы, пострадавших, похоже, нет! Посетителей вывели, магазин закрыт! Работает пожарный расчет, дежурит бригада реанимации! Мы помогаем чем можем, прежде всего в разъяснении ситуации и дальнейших действиях! Ситуация под контролем!» — написал Яковлев.

