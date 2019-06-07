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Происшествия

В Ленинском районе загорелся «Быстроном»

На месте работают сотрудники МЧС

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В пожаре никто не пострадал

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня вечером, 7 июня, в Ленинском районе на улице Пермитина, 24 загорелся супермаркет «Быстроном». 

Сообщение об этом поступило на номер 112. В службе уточнили уточнили, что возгорание произошло внутри пункта разгрузки, а не в торговом зале. 

О пожаре на своей странице в Facebook написал депутат Заксобрания Роман Яковлев.

«В данный момент происходит возгорание в магазине "Быстроном" на Пермитина, 24 в Ленинском районе! Вроде посетители все живы, пострадавших, похоже, нет! Посетителей вывели, магазин закрыт! Работает пожарный расчет, дежурит бригада реанимации! Мы помогаем чем можем, прежде всего в разъяснении ситуации и дальнейших действиях! Ситуация под контролем!» — написал Яковлев. 

31 мая на улице Гоголя, 206/2 в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже — из подъезда эвакуировали жильцов. НГС следил за происшествием в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (2)

предпенсионерка
7 июн 2019 в 23:56

Продукты пострадавшие от пожара утилизируют? Могли бы и нуждающимся раздать.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 23:55

Странно, почему сотрудники ЧОПа не потушили на начальной стадии, лично мои подчиненные этому обучены.