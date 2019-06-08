«Не сдвинулось с мёртвой точки»: жители Кольцово впервые за 40 лет вышли на митинг ради дороги

Днём 8 июня около 50 человек вышли в центр Кольцово на митинг с требованием построить дорогу к новому микрорайону «Спектр».

Сегодня в распоряжении 190 семей, которые в марте получили ключи от квартир в первых двух домах «Спектра», есть только строительная дорога, вдоль которой нет тротуара и по которой ходит тяжёлая строительная техника, и тропа через лес.



«По технической дороге могут проехать джипы, но люди вынуждены ходить по тропке. Осенью поднимется вода, кроме того, будет обледенение деревянной тропки, — рассказыает одна из организаторов митинга Елена Васильева. — Дорога муниципальная, чтобы она построилась, её нужно внести в какую-то ежегодную программу. Если мы сейчас не привлечём к этому внимание, если они протянут ещё пару месяцев, дорога на следующий год не войдёт ни в какие программы и не будет построена».

Эту дорогу начали строить и бросили — она проходит за домами № 7 и 10 по улице Рассветная Фото: Лиза Пичугина / НГС

Как рассказывали представители застройщика микрорайона «Спектр», новая дорога должна пройти от Биотехнопарка непосредственно к новым домам.

Жители принесли плакат с хронологией строительства дороги Фото: Лиза Пичугина / НГС

По информации организаторов митинга, федеральное финансирование на «Дорогу № 12 (часть 2)» было выделено ещё в 2017 году — тогда областное правительство в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018–2020 годы выделило наукограду более 96,8 миллиона рублей. Дорогу рассчитывали открыть ещё в 2018 году, но она так и не была построена.

Здесь, в овраге, и в июне стоит вода. Активисты провели измерения, и оказалось, что глубина болота составляет 30-60 сантиметров Фото: Лиза Пичугина / НГС

«Должного ответа нам не дали — были письма и обещания со срывом сроков, — говорит жительница «Спектра» Валерия Игай. — На последних слушаниях говорили, что к 20 мая у нас будет уже понимание того, когда будет построена дорога, будет проект и будут решены вопросы финансирования. Но уже июнь, а ничего не сдвинулось с мертвой точки».



К митингующим вышел мэр Кольцово Николай Красников. По его словам, строительство сорвалось из-за протестов жителей домов на улице Рассветной, которые требовали сдвинуть дорогу на 100 метров от их домов, и из-за расторжения контракта с подрядчиком строительства. Сейчас на месте дороги расчищена площадка и уже примерно понятно, как дорога должна пройти, но рабочие в этом году на стройке не появлялись, поделились наблюдениями местные жители.

Техническая дорога к «Спектру», которая выходит на Векторное шоссе, — на ней нет остановок общественного транспорта Фото: Лиза Пичугина / НГС

При этом Красников признал, что уже выделенные на дорогу деньги по программе «Безопасные и качественные дороги» фактически потеряны и были направлены на другие проекты программы.

Мэр Кольцово Николай Красников признал, что это первый митинг жителей за 40 лет Фото: Лиза Пичугина / НГС

«Мы нашли средства независимо от области, корректируем собственный бюджет с депутатами, чтобы не залезать в областные процедуры, добавляем ещё средств и объявляем торги уже в июле, чтобы начать работы в августе», — заверил глава наукограда.

Жители показали план, как должна выглядеть дорога Фото: Лиза Пичугина / НГС