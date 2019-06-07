ФК «Сибирь» исключили из Футбольной национальной Лиги

«В Доме футбола на Таганке проходит очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной Лиги. Из состава лиги были исключены "Тамбов" и "Сочи", завоевавшие по итогам сезона право сыграть в Премьер-Лиге, а также выбывшие в ПФЛ "Тюмень", "Зенит-2" и "Сибирь"», — говорится в сообщении ФНЛ.

Информация об этом появилась сегодня, 7 июня, на сайте Футбольной национальной Лиги.

Футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной Лиги — его перевели в Профессиональную футбольную Лигу.

Места выбывших клубов займут команды «Енисей», «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо Москва».

ФНЛ проводит Первенство второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола в России. Команды из него могут выйти в Премьер-Лигу или выбыть в ПФЛ, что и произошло с «Сибирью».

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области в отношении клуба «Сибирь» есть несколько исков. Так, например, 28 мая компания ООО «Логос» взыскала с клуба через суд задолженность в размере 27,4 миллиона рублей.

По итогам прошедшего в этом году Первенства ФНЛ Сибирь заняла 18-е место, обогнав лишь «Тюмень» и «Зенит-2». На момент публикации на сайте клуба не появилось информации о решении Общего собрания Футбольной национальной Лиги.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ФК «Сибирь» с просьбой прокомментировать, по каким причинам клуб выбыл в Профессиональную футбольную Лигу и намерено ли руководство клуба вернуть «Сибирь» в состав ФНЛ.

В сентябре 2018 года новосибирский футбольный клуб «Сибирь» определился с кандидатурой нового главного тренера: им стал 48-летний Игорь Чугайнов. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.