«Тут будет опасно еще не одну сотню лет»: сталкер рассказал, как пробраться в мертвый город Припять

Выход сериала о катастрофе в Чернобыле всколыхнул интерес к этой теме. Сталкер из Волгограда рассказал нашим коллегам из v1.ru, как обычному человеку с 15 тысячами рублей в кармане попасть в Припять и не попасться при этом полицейским и хищным животным.



Спонтанным путешествие в пустынный и отвыкший от людей мир не получится даже при большом желании. Первым делом сталкеру придется найти своего проводника и дождаться от него приглашения на территорию Украины.



— Если у человека хороший заработок и при этом он не является гражданином России, то попасть в зону отчуждения ему будет несложно, — рассказывает Антон Петрухин. — Но легальные экскурсии понравятся не всем: путешествие по Припяти на фургоне, краткий обзор самых популярных мест и полная скованность. Любой шаг в сторону запрещен. Наш способ — нелегальный — может быть под силу не каждому. Для начала нужно познакомиться с гражданином Украины, который за ваш счет сделает приглашение в страну. Если на Украине у вас живут родственники, то это в разы упростит всю процедуру.

Приключения путешественников, выбравших едва ли не самое экзотичное место для отдыха, начнется уже на таможне. Получить красную карточку и уехать домой они могут даже с официальным приглашением в руках.

— Нужно знать, где и на чем лучше всего въезжать в страну со стороны России, — уверен сталкер Антон Петрухин. — В первый раз я заезжал со стороны Гомельской области Беларуси — никакого приглашения у меня не было. Ко второй поездке решил подготовиться основательнее и все же раздобыл этот «пропуск». Если вас пустили в страну, то полдела уже сделано!



«Не забывайте о патрулях и хищных животных» Сталкеры, которые не провалили квест на границе двух государств, автоматически выходят на новый уровень — подготовка к походу.

— Перед выходом нужно закупить продукты и другие расходники, которые понадобятся в дороге. Когда все окончательно готово и собрано, мы добираемся от Киева до границы зоны и пересекаем ее известными методами. Здесь опять-таки важно знать, где и как, — делится секретами Антон. — В первый поход я пошел с местным жителем, который уже не раз был в зоне. По пути он рассказал очень много полезных и важных вещей. Конечно, перед выездом человек может подготовиться и сам — подтянуть теорию. Но опыт приходит лишь на практике. Во втором походе я ощущал себя намного увереннее — и в плане подготовки, и ориентирования на местности.



Отмечать главные точки на карте или составлять список «достопримечательностей» опытные сталкеры уж точно не будут. Полная свобода передвижений — вот правило, по которому живут почти все нелегалы из города-призрака.

— Куда и с каким темпом вы пойдете, решать вам и вашей группе, — добавил он. — Обычно за ночь нужно пройти около 40 километров от границы до самой Припяти. Конечно, не стоит забывать о конных патрулях, национальной гвардии, диких животных и других неприятных, но возможных сюрпризах. Если вы встретитесь с полицией лицом к лицу, то ваш поход закончится оформлением протокола, сутками на выезд из страны и штрафом примерно в 700 гривен. Именно поэтому почти все сталкеры совершают вылазки по ночам. В зоне, конечно, есть места, по котором совершенно спокойно можно ходить и днем.

Поход в Припять обойдется в копеечку лишь тем, кто купит официальный тур или захочет пожить в зоне отчуждения на широкую ногу, уверен Антон Петрухин. — Все зависит от ваших желаний. В походе можно шиковать или перебиваться бюджетными вариантами. Лично у меня на всю поездку ушло примерно 15 тысяч рублей. И это при том, что в самой зоне мы жили около недели.

«Наслаждаюсь атмосферой пустого города» Тишина опустевшего города — вот что заставляет пройти тернистый путь от границы до зоны отчуждения и на несколько дней зайти в Припять.



— Желание вернуться может подогреваться разными причинами, — убежден сталкер. — Для меня поход в зону — это отдых от мира, людей и шума в одном из самых опасных, но все же удивительных мест нашей планеты. Тут я наслаждаюсь атмосферой пустого города. Плюс получаю удовольствие от встречи со своими единомышленниками. Для многих эти походы стали обыденностью — они могут возвращаться в Припять по три раза в месяц. А то и больше. Такие люди там просто живут.



«А если радиация?» — на этот вопрос неофитов, заучивших все стереотипы о Припяти, сталкер отвечает без показного геройства. — Опасно там будет еще не одну сотню лет. Особенно в местах, куда лучше не соваться даже с дозиметром, — рассказал Антон Петрухин. — Но есть и чистые территории, на которых фон не превышает обычных городских показателей. Ничего экстремального с нами не происходило. Обычный пеший поход под покровом ночи с рюкзаком под 40 килограммов. Конечно, в Припяти с группой могут случаться «веселые» моменты, но для этого нужно напрочь забыть об осторожности и среди бела дня нарываться на патрули.

«Сериал не обошелся без косяков и несовпадений» В перерывах между поездками сталкер смотрит фильмы и сериалы о самом загадочном и необычном городе мира. — Я смотрел сериал, который сняли по заказу американской базы. Мне понравилось: пожалуй, на сегодняшний день это лучшее, что показали об этой катастрофе, — уверен Антон Петрухин. — Без мелких косяков и несовпадений в зданиях города, в некоторых деталях и событиях, конечно, не обошлось. Но, на мой взгляд, такое могут замечать только те, кто хорошо знаком с этой темой и был в Припяти.