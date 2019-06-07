Улицу Крылова перекопают из-за ремонта трубы — для этого там установили ограждение

Ограждения на участке улицы Крылова от Центрального рынка и до входа на станцию метро «Красный проспект» появились несколько дней назад. В результате их установки тротуар сократился более чем на метр, а деревья, находящиеся вблизи дороги, обмотали сигнальной лентой. В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС сообщили, что ограждения установили рабочие «Сибирской генерирующей компании».

В Центральном районе Новосибирска установили забор, лишив пешеходов метра тротуара, — скоро там разроют асфальт из-за неисправности труб.

В СГК корреспонденту НГС подтвердили установку ограждений, уточнив, что их смонтировали временно.

«На улице Крылова был обнаружен дефект на квартальном трубопроводе. Специалисты выставили ограждение.

К разрытию и ремонтным работам энергетики планируют приступить на следующей неделе. После вскрытия теплотрассы будет понятен объем и характер работ, а также сроки устранения повреждения», — сообщили в пресс-службе СГК.

Кроме того энергетики пообещали, что деревья, попавшие в зону ограждения, будут сохранены, несмотря на грядущие работы.

В Новосибирске активным ходом идут испытания теплосетей. Так, например, 3 июня горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-3.