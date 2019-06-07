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Дороги и транспорт

Улицу Крылова перекопают из-за ремонта трубы — для этого там установили ограждение

Коммунальщики пообещали сохранить деревья во время ремонтных работ

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Скоро на Крылова разроют асфальт из-за неисправности труб

Фото: предоставлено Алексеем Кунициным

В Центральном районе Новосибирска установили забор, лишив пешеходов метра тротуара, — скоро там разроют асфальт из-за неисправности труб.

Ограждения на участке улицы Крылова от Центрального рынка и до входа на станцию метро «Красный проспект» появились несколько дней назад. В результате их установки тротуар сократился более чем на метр, а деревья, находящиеся вблизи дороги, обмотали сигнальной лентой. В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС сообщили, что ограждения установили рабочие «Сибирской генерирующей компании». 

В СГК корреспонденту НГС подтвердили установку ограждений, уточнив, что их смонтировали временно. 

«На улице Крылова был обнаружен дефект на квартальном трубопроводе. Специалисты выставили ограждение. 

К разрытию и ремонтным работам энергетики планируют приступить на следующей неделе. После вскрытия теплотрассы будет понятен объем и характер работ, а также сроки устранения повреждения», — сообщили в пресс-службе СГК.

Кроме того энергетики пообещали, что деревья, попавшие в зону ограждения, будут сохранены, несмотря на грядущие работы. 

В Новосибирске активным ходом идут испытания теплосетей. Так, например, 3 июня горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-3.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 19:39

На Богаткова пока не копают, но если будут - доложу в редакцию

Житель Троллейки
7 июн 2019 в 20:00

Да там все равно эту часть тротуара всегда занимали торгаши, хоть немного чище теперь смотрится.

noname
7 июн 2019 в 19:57

меня одного это уродство под названием ограждение бесит? я бы еще понял если как в советские времена его делали （пример центр. парк）но вот это... просто за что?