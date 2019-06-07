Новосибирцам показали самые интересные дома города — их могут снести

Выставка «Беззащитные» — часть проекта фотографа Валерия Панова и краеведа Константина Голодяева об интересных домах Новосибирска, которые могут снести

Сегодня, 7 июня, в Новосибирской государственной областной научной библиотеке открылась экспозиция фотографий интересных старых городских зданий, которые могут попасть под снос. Фотопроект под названием «Беззащитные» подготовили фотограф-корреспондент газеты «Ведомости Законодательного собрания НСО» Валерий Панов и краевед Константин Голодяев. Он открылся на третьем этаже библиотеки в галерее «Мир книги».

«Голодяев придумал список, а я ездил всё снимал. Это проект готовился для газеты "Ведомости Заксобрания Новосибирской области" и был опубликован весной. <…>

Эти дома имеют какое-то историческое значение, но официально памятниками не являются. И очень много домов было в списке, куда я приезжал, а там [была] уже новостройка. <…> Дома такие [находятся] по всему городу: это и Расточка, и центр города, и Инская, часть есть в Калининском районе. Есть каменные дома, как на Расточке, есть деревянные дома. <…> Жалко [эти дома], отреставрировать бы их. Вот у нас [улицу Бориса] Богаткова реставрируют хорошо, а к Расточке никто не прикасается», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Валерий Панов.

Очень многие из этих старинных домов можно было бы восстановить Фото: Валерий Панов

На выставке представлена лишь часть проекта: около двух десятков работ. Всего, как уточнил краевед Константин Голодяев, в изначальный список попало около 130 объектов. Правда, сфотографировать удалось не все: около десятой части объектов, как заметил Панов, в процессе работы над проектом оказались снесены застройщиками. Как, например, Дом спорта на улице Богдана Хмельницкого.



На выставке представлены как цветные, так и чёрно-белые работы Фото: НГОНГБ

«Это вся дореволюционная застройка, которая, на мой взгляд, имеет значение и ценность, но не защищена официально: сюда входят и промышленные здания, как башня Хладокомбината на [улице] Сухарной, цистерны товарищества "Нобель" с металлическими огромными клёпками, сюда входят каменные и деревянные хорошо сохранившиеся дома. <…> Другая [часть списка] — объекты конструктивизма. Например, здание [по адресу] Красный проспект, 28, известное как жилой комплекс "Динамо", который удивительным образом почему-то не защищён и может подвергнуться в любой момент сносу… Но в большей степени советскую эпоху — до конца 50-х годов — я не трогал. Так, по верхам прошёлся», — рассказал Константин Голодяев о том, какие объекты попали в его список изначально.



В список Голодяева вошли не только сами здания, но и просто части некоторых строений: барельефы и мозаика Фото: Валерий Панов