Новосибирцам показали самые интересные дома города — их могут снести

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Выставка «Беззащитные» — часть проекта фотографа Валерия Панова и краеведа Константина Голодяева об интересных домах Новосибирска, которые могут снести
Фото: Валерий Панов
Сегодня, 7 июня, в Новосибирской государственной областной научной библиотеке открылась экспозиция фотографий интересных старых городских зданий, которые могут попасть под снос.
Фотопроект под названием «Беззащитные» подготовили фотограф-корреспондент газеты «Ведомости Законодательного собрания НСО» Валерий Панов и краевед Константин Голодяев. Он открылся на третьем этаже библиотеки в галерее «Мир книги».
«Голодяев придумал список, а я ездил всё снимал. Это проект готовился для газеты "Ведомости Заксобрания Новосибирской области" и был опубликован весной. <…>
Эти дома имеют какое-то историческое значение, но официально памятниками не являются. И очень много домов было в списке, куда я приезжал, а там [была] уже новостройка.
<…> Дома такие [находятся] по всему городу: это и Расточка, и центр города, и Инская, часть есть в Калининском районе. Есть каменные дома, как на Расточке, есть деревянные дома. <…> Жалко [эти дома], отреставрировать бы их. Вот у нас [улицу Бориса] Богаткова реставрируют хорошо, а к Расточке никто не прикасается», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Валерий Панов.
На выставке представлена лишь часть проекта: около двух десятков работ. Всего, как уточнил краевед Константин Голодяев, в изначальный список попало около 130 объектов.
Правда, сфотографировать удалось не все: около десятой части объектов, как заметил Панов, в процессе работы над проектом оказались снесены застройщиками.
Как, например, Дом спорта на улице Богдана Хмельницкого.
«Это вся дореволюционная застройка, которая, на мой взгляд, имеет значение и ценность, но не защищена официально: сюда входят и промышленные здания, как башня Хладокомбината на [улице] Сухарной, цистерны товарищества "Нобель" с металлическими огромными клёпками, сюда входят каменные и деревянные хорошо сохранившиеся дома. <…> Другая [часть списка] — объекты конструктивизма. Например, здание [по адресу] Красный проспект, 28, известное как жилой комплекс "Динамо", который удивительным образом почему-то не защищён и может подвергнуться в любой момент сносу… Но в большей степени советскую эпоху — до конца 50-х годов — я не трогал. Так, по верхам прошёлся», — рассказал Константин Голодяев о том, какие объекты попали в его список изначально.
Как заметил краевед Голодяев, все эти здания невозможно объявить памятниками и поставить на охрану, но хотелось бы, чтобы объекты были включены мэрией в особый список «городских памятных мест».
«Городское памятное место не защищено юридически, но является ценным объектом градостроительной среды. Эти объекты были бы помечены на карте города — в 2ГИС или на специальной карте мэрии. И застройщик, приходя на эту землю, знал бы: здесь есть памятное место, которое теоретически он может снести, но взамен получит скандал от общественности, потому что он будет сносить память», — пояснил Голодяев.
В начале апреля НГС рассказал о том, как в Октябрьском районе признали памятниками сразу пять домов — теперь их нельзя сносить.