Работу новосибирского фотографа представили на выставке в Милане

Эта работа сейчас представлена на выставке в Италии, где находится и сама Ольга Шпак

Работу новосибирского фотографа Ольги Шпак представили на выставке в Италии — Sublimation Milan 2019. На эту выставку кураторы сами отбирают снимки со всего мира. «Я принимаю участие впервые. Меня нашла куратор Rodica Tanase. Мне понравилось, что на выставке представлено большое количество интересных и разных фотографий в разных жанрах и техниках съёмки. Если бы у меня была возможность выбора, отправила бы другие работы. Наиболее актуальные для меня сейчас», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Шпак.

Фото называется «Купальщицы», оно было снято в Марбурге (Германия) в прошлом году. Ольга Шпак отметила, что на нём показаны взаимоотношения двух девушек. «Серии как таковой нет. Несколько сценок просто. Не было задумки масштабного проекта. Я вообще не очень люблю рассказывать о своих фото. Думаю, фотография сама должна "говорить"», — добавила фотограф.



Ольга Шпак часто снимает для журнала Vogue Фото: Ольга Шпак

В прошлом году Шпак принимала участие в выставке в рамках photo Vogue фестиваля в Милане. По её словам, там были выставлены важные для неё работы. «Принимать участие в подобных мероприятиях интересно и полезно. Много новых знакомств, вдохновения. Фотографу важно видеть свои работы напечатанными в хорошем качестве», — уверена Ольга Шпак.

Другая сцена из этой же истории Фото: Ольга Шпак