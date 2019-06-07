Названа самая страшная для угонщиков машина в России

Самым проблемным для угонщиков автомобилем стал внедорожник Land Rover Range Rover, соответствующее исследование провел Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Этот автомобиль набрал максимальное количество баллов (740 из 1000) — учитывались такие аспекты, как защищенность от проникновения в салон, трудности с запуском мотора, проблемы с изготовлением дубликата ключа и заменой идентификационных номеров кузова/двигателя.
«Автомобили бренда Jaguar Land Rover одни из первых начали оснащаться штатными сигнализациями со спутниковой связью по GPS. Название этой охранной системы — Jaguar Land Rover InControl. С помощью приложения на телефоне можно отследить местоположение автомобиля, закрыть двери, поставив автомобиль на охрану, подать звуковой сигнал, отследить основные параметры автомобиля», — рассказали в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра Land Rover «Альбион Моторс».
В своем исследовании страховщики изучали защиту 10 моделей авто, которые чаще всего страхуют по каско. В первую тройку лидеров также вошли Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.
Защищенность автомобилей от угона по 1000-бальной шкале:
Land Rover Range Rover — 740
Toyota Camry — 614
Volkswagen Tiguan — 608
Skoda Rapid — 586
KIA Rio — 577
KIA Optima — 565
Toyota Land Cruiser 200 — 545
Toyota RAV 4 — 529
Hyundai Creta — 444
Renault Duster — 379
Почитайте еще о дорожных проблемах Новосибирска, например о разрушениях Коммунального моста.