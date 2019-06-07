7 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 65.23
eur 73.27
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 65.23
eur 73.27
Авто

Названа самая страшная для угонщиков машина в России

Land Rover Range Rover набрал максимум баллов по шкале защиты от угона

Поделиться

2 627
13 Обсудить

Все новости

Все новости

Range Rover штатно оснащен спутниковой сигнализацией

Фото: Land Rover

Самым проблемным для угонщиков автомобилем стал внедорожник Land Rover Range Rover, соответствующее исследование провел Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Этот автомобиль набрал максимальное количество баллов (740 из 1000) — учитывались такие аспекты, как защищенность от проникновения в салон, трудности с запуском мотора, проблемы с изготовлением дубликата ключа и заменой идентификационных номеров кузова/двигателя. 

«Автомобили бренда Jaguar Land Rover одни из первых начали оснащаться штатными сигнализациями со спутниковой связью по GPS. Название этой охранной системы — Jaguar Land Rover InControl. С помощью приложения на телефоне можно отследить местоположение автомобиля, закрыть двери, поставив автомобиль на охрану, подать звуковой сигнал, отследить основные параметры автомобиля», — рассказали в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра Land Rover «Альбион Моторс». 

В своем исследовании страховщики изучали защиту 10 моделей авто, которые чаще всего страхуют по каско. В первую тройку лидеров также вошли Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.


Защищенность автомобилей от угона по 1000-бальной шкале:

Land Rover Range Rover — 740
Toyota Camry — 614
Volkswagen Tiguan — 608
Skoda Rapid — 586
KIA Rio — 577
KIA Optima — 565
Toyota Land Cruiser 200 — 545
Toyota RAV 4 — 529
Hyundai Creta — 444
Renault Duster — 379

Почитайте еще о дорожных проблемах Новосибирска, например о разрушениях Коммунального моста

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

угонзащитаLand Rover Range Rover

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (13)

зелененький
7 июн 2019 в 21:29

Вполне заслуженно. На нём не то, что угонщик, а и хозяин не всякий раз уехать сможет.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 21:04

Максимум по защите от угона у Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в., как владелец знаю о чем говорю

slon
7 июн 2019 в 21:36

Рено дастер, защита от угона? Кому он нужен, обычной сигналки достаточно.
Тойота камри, высокий класс защиты, я сомневаюсь.
Если у этих автомобилей такой высокий класс защиты от угона, тогда за чем его страховать или устанавливать доп. защиту от угона.
Это не статья, а бред полный.