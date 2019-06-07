Названа самая страшная для угонщиков машина в России

Самым проблемным для угонщиков автомобилем стал внедорожник Land Rover Range Rover, соответствующее исследование провел Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Этот автомобиль набрал максимальное количество баллов (740 из 1000) — учитывались такие аспекты, как защищенность от проникновения в салон, трудности с запуском мотора, проблемы с изготовлением дубликата ключа и заменой идентификационных номеров кузова/двигателя.

«Автомобили бренда Jaguar Land Rover одни из первых начали оснащаться штатными сигнализациями со спутниковой связью по GPS. Название этой охранной системы — Jaguar Land Rover InControl. С помощью приложения на телефоне можно отследить местоположение автомобиля, закрыть двери, поставив автомобиль на охрану, подать звуковой сигнал, отследить основные параметры автомобиля», — рассказали в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра Land Rover «Альбион Моторс».