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Дороги и транспорт
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В мэрии объяснили, почему беспомощного пассажира вынесли из трамвая и оставили на дороге

Власти уверяют, что пассажир трамвая № 15 подрался в салоне

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Пассажир получил сотрясение мозга, полчаса пролежал на дороге до приезда скорой помощи

Фото: скриншот с видео

В мэрии Новосибирска объяснили, почему пассажира трамвая № 15 вынесли из салона — он был пьян и во время поездки устроил драку. 

«6 июня в 20:50 в салоне трамвая, следовавшего по маршруту № 15 в сторону остановки "Берёзовая роща", произошла драка между пассажирами, — сообщили в мэрии об итогах разбора инцидента. — 

На конечном остановочном пункте "Берёзовая роща" пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту».

Как уточнили в мэрии, сейчас проводится служебная проверка, после которой определится, насколько правомерными были действия водителя и кондуктора трамвая. 

По информации Новосибирской станции скорой помощи, у мужчины было сотрясение головного мозга. Врачи доставили его в горбольницу № 34Скорую помощь ему вызвали прохожие, которые нашли его лежащим на дороге возле трамвайных путей. 

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ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

трамвайскораядрака

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КОММЕНТАРИИ (27)

Владимир
7 июн 2019 в 17:47

Почему полицию не вызвали, когда драка была, почему скорую не вызвали когда человек без сознания оказался? Что за бредовые объяснения со стороны мэрии и как вообще после этого в общественном транспорте можно спокойно ездить?

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fin
7 июн 2019 в 17:55

Может и пьяный может и буянил, его колотушкой по темечку и и рядом с линией положили, блин, где мы живем.
А если бы он умер?

нсковец
7 июн 2019 в 17:43

кто такие объяснения давал? их всех надо к психиатру отправить. на каком основании они его выкинули и не вызвали полицию и скорую? это статья. и чиновники транспортные и водитель трамвая, а также те кто его выносил из трамвая, они должны ответить по закону.
вообще уже озверели.