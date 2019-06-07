В мэрии объяснили, почему беспомощного пассажира вынесли из трамвая и оставили на дороге

В мэрии Новосибирска объяснили, почему пассажира трамвая № 15 вынесли из салона — он был пьян и во время поездки устроил драку.



«6 июня в 20:50 в салоне трамвая, следовавшего по маршруту № 15 в сторону остановки "Берёзовая роща", произошла драка между пассажирами, — сообщили в мэрии об итогах разбора инцидента. —

На конечном остановочном пункте "Берёзовая роща" пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту».