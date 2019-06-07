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Город

Областное правительство купит пятиметровый экран за 2,7 миллиона

Видеостену соберут из 400 маленьких экранов и установят в здании на Красном проспекте

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Огромный экран появится в малом зале правительства — на нём будут показывать презентации и видеоролики

Фото: nso.ru

Власти Новосибирской области заказали экраны для сооружения пятиметровой видеостены — её разместят в малом зале правительства на Красном проспекте, 18, чтобы показывать презентации и видеоролики, и проводить видеоконференции. Старая стена стала слишком часто ломаться.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 3 июня. Как сообщили в департаменте информатизации развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области в ответ на запрос НГС, размер стены — 5 на 2,9 метра, её соберут из 400 небольших экранов. 

«Видеостена будет размещена в малом зале Правительства Новосибирской области, имеющем размеры 20 метров на 30 метров и вмещающего более 100 человек. 

Экран будет смонтирован в уже имеющийся стене зала проём, где в настоящее время размещена плазменная видеостена, выработавшая свой ресурс (старый экран установили в 2012 году. — Прим. ред.). 

Только с начала 2018 года данная видеостена ремонтировалась 4 раза. Новых плазменных панелей для данной видеостены более не производится», — объясняется в ответе на запрос.

Согласно документации, максимальная стоимость закупки не должна превышать 2,7 миллиона рублей. Видеоэкран используют для презентаций, видеороликов и проведения видеоконференций.

«При планировании аукциона выбрано, на наш взгляд, самое экономичное решение — об отказе от ЖК-панелей в пользу светодиодных панелей, которые, при сопоставимых технических характеристиках, обеспечивают экономию бюджетных средств более, чем в 2 раза», — говорится в ответе.

В июне прошлого года правительство Новосибирской области разместило закупку сувенирной продукции на сумму 255 тысяч рублей — власти ищут наборы посуды из хрусталя с позолотой.

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

правительствовидеоэкраны

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КОММЕНТАРИИ (24)

Фифа
7 июн 2019 в 18:15

Эта покупка вполне оправдана, потому что старая стена ломалась слишком часто.

Григорий
7 июн 2019 в 18:14

Более экономичное решение всегда оправдано. Тем более, что экран из большого количества маленьких будет намного проще чинить. Заменил один монитор и дальше все работает

Marik774
7 июн 2019 в 18:09

Так помещение же большое, вот и экран должен соответствовать всем параметрам.