Баба-яга против ЖЭКа: 7 историй о крутых граффити России, которые убили коммунальщики

Граффити приживаются где придется: и на стене трансформаторной будки, и на трамвае

Граффити в России — такие же достопримечательности, как памятники, необычные дома или мосты. Только в отличие от всей этой недвижимой гордости, полотна могут исчезнуть со стен в любой момент. В сегодняшней подборке семь историй о граффити в разных городах страны. Каждый рисунок у себя дома стал легендой, местом силы и классных, атмосферных фотографий, но пал смертью храбрых в битве с чиновниками и коммунальщиками. Рассказываем эти истории и в конце каждой предлагаем вам решать судьбу рисунка — так, как если бы он был в вашем городе.

Новосибирск: герои русских сказок уехали на трамвае Раньше гостей Новосибирска водили за гостиницу «Центральная»: небольшая бетонная будка во дворах стала культовой граффити-стенкой, на фоне которой фотографировались местные модники. Сначала надпись «Я из Сириби» прославила город на весь «Инстаграм», потом — стенка под хохлому и герои русских сказок Баба-яга, Гамаюн и Леший, нарисованные командой «Такнадо!».



Обновленная стенка, где вместо знаменитой фразы — герои русских сказок Фото: архив НГС

Но в начале прошлого года что-то пошло не так: культовую стену завесили баннером, а потом закрасили вообще. Представители гостиницы тогда объяснили, что ищут новых художников.

Свежий рисунок и правда появился. Только фотографироваться на его фоне сибиряки не спешат.



Так стена за гостиницей выглядит сейчас Фото: Стас Соколов / НГС

Наши коллеги из НГС и местные художники не оставили город без любимых сказочных героев: прошлой весной Леший, Баба-яга и компания поселились на не менее легендарном трамвае № 13 и катаются на нем до сих пор.



Этот трамвай называют «Легендой № 13» за то, что номер маршрута полностью оправдывает его судьбу. Сейчас на нем катаются сказочные персонажи Фото: Александр Ощепков / НГС

Трамвай разрисовали художники из команды «Такнадо!» Фото: Александр Ощепков / НГС

Посмотрите, как сибиряки всю ночь бомбили трамвай.



Понравились граффити? Да, оставляем!

Нет, сотрем

Пермь: коммунальщики закрыли для мэра глаз



В начале года мэр Перми собрался посмотреть на то, как благоустраивается город. По такому случаю коммунальные службы решили скрыть от главы рисунок известного местного художника Александра Жунева «Угол зрения». Жунев рисовал эту картину еще в 2011 году: глаз ребенка с океаном внутри косился с угла здания. Видимо, службы благоустройства сочли рисунок недостаточно привлекательным. Но полностью закрашивать не стали — глаз прикрыли наполовину.

Автор граффити художник Александр Жунев умер прошлым летом. Его работы живут в разных городах, но почему-то не в Перми Фото: Сергей Федосеев / 59.RU

Решим судьбу и этого рисунка Оставляем

Сотрем

Екатеринбург: Цой жив Первая стена Цоя в Екатеринбурге появилась еще в 2012 году: к 50-летию музыканта местные художники, студенты архитектурной академии и поклонники «Кино» спросили разрешение у властей и разрисовали переход возле Городского пруда портретами Виктора Цоя и строчками из его песен. Граффити прижились моментально: до сих пор каждую неделю (а летом — каждый день) в цоевских интерьерах дают концерты местные музыканты.

Первая стена Цоя: 2012 год Фото: E1.RU

Фото: E1.RU

Последние годы граффити в переходе периодически пытаются убить службы благоустройства. Стену неоднократно закрашивали, но всё время находятся те, кто восстанавливает рисунки чуть ли не в тот же день.

ЖЭК-арт образца 2018 года: тогда стену Цоя коммунальщики забелили в очередной раз Фото: читатель E1.RU

Цой в Екатеринбурге жив до сих пор и выглядит как-то так:

На вашей стене Цой — жив? Да, оставляем!

Нет, сотрем

Екатеринбург: Супер Марио проиграл «Водоканалу» Летом 2018 года в Екатеринбурге пропали другие культовые граффити — «Супер Марио». Рисунки закрасили работники «Водоканала» — хозяева стены. На предприятии объяснили, что за три года, пока на ней был Марио, стенка потрепалась — краска местами сошла, рисунок стал блеклым. Поэтому в «Водоканале» решили сделать красиво.

Скучную стенку разрисовывали всем городом: художникам помогали волонтеры и прохожие. По кирпичику, по пикселю Супер Марио появлялся на стене Фото: Максим Бутусов / E1.RU

А потом стало как-то так Фото: Максим Бутусов / E1.RU

Впрочем, авторы рисунков не расстроились, а скорее удивились: граффити прожили целых три года, а это для стрит-арта солидный срок.

— Это улица, мы привыкли к тому, что рисунки закрашивают. Иногда это происходит сразу, иногда рисунки висят чуть дольше. Эта работа провисела аж три года. По-моему, это здорово! — в беседе с E1.RU отметил один из авторов граффити Константин.

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

Нравится Марио? Нет, нужно стереть

Оставить

Челябинск: с трансформаторных будок улетели птицы

Массово украсить суровый Челябинск мелкими граффити решили в 2017 году: тогда под осень страшненькие и местами неприметные трансформаторные будки расписали городские художники. На металлических коробках появились сказочные птицы, котики, удивительные замки и другие забавные персонажи.



Художники находили одинокие будки и разрисовывали их Фото: Челябинский урбанист / Vk.com, Chelurban.ru

В городе появились разные персонажи Фото: Челябинский урбанист / Vk.com, Chelurban.ru

Но стрит-арт прожил недолго Фото: Челябинский урбанист / Vk.com, Chelurban.ru

Кончилось всё, как вы уже догадались, так:



Будки снова посерели Фото: Челябинский урбанист / Vk.com, Chelurban.ru

Вы бы как поступили с этими работами? Я бы стер

Оставил

Волгоград: Артемий Лебедев рассекает асфальт Волгоградский 3D-художник Филипп Козлов несколько лет противостоял местным властям и вандалам: первые задерживали райтера и штрафовали за порчу имущества (то есть асфальта), вторые — портили его картины. Но работы появляются снова и снова.

В городе помнят «Эсмеральдусика» — яхту, рассекающую волжские воды. У руля стоит Артемий Лебедев — именно приезд дизайнера в 2011 году вдохновил местного художника на работу, от которой осталась только тень.



Это — рисунок на набережной Волгограда, его Козлов сделал в 2011 году Фото: Даниил Козлов / V1.RU

Всё, что осталось от яхты Фото: Даниил Козлов / V1.RU

С годами художник и чиновники всё же поняли друг друга: Филиппа Козлова несколько раз даже приглашали разрисовывать фасады и асфальт. Посмотрите, какие ещё забавные и злободневные работы появлялись в разные годы.

«Коммунальная рапсодия», 2015 год Фото: Даниил Козлов / V1.RU

Рисунки на асфальте недолговечны: стираются за сезон Фото: Даниил Козлов / V1.RU

«Гештальта» у театра музыкальной комедии, 2016 год Фото: Даниил Козлов / V1.RU

«Уютные развалины» на бульваре Энгельса, 2012 год Фото: Даниил Козлов / V1.RU

Почти все рисунки уже исчезли, но их всегда можно найти в репортаже V1.RU и узнать, как художник это делает.



Приговор этим рисункам: Стереть

Оставить

Родина Летова осталась без Летова Егор Летов, лидер группы «Гражданская оборона», не провисел на мосту в Омске и двух недель: двухметровый профиль рокера в очках и с развевающимися от ветра волосами рабочие замазали серебристой краской.

Автор уличной картины — художник под ником Tsar Фото: Иван Рейзвих / НГС55

В местной мэрии объяснили, что рисунок не санкционирован, к тому же все граффити обрастают надписями, в том числе нецензурными. Поэтому их лучше уничтожить.