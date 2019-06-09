Баба-яга против ЖЭКа: 7 историй о крутых граффити России, которые убили коммунальщики

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6 мая 2019
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Граффити приживаются где придется: и на стене трансформаторной будки, и на трамвае
Фото: Иван Ягода
Граффити в России — такие же достопримечательности, как памятники, необычные дома или мосты. Только в отличие от всей этой недвижимой гордости, полотна могут исчезнуть со стен в любой момент. В сегодняшней подборке семь историй о граффити в разных городах страны. Каждый рисунок у себя дома стал легендой, местом силы и классных, атмосферных фотографий, но пал смертью храбрых в битве с чиновниками и коммунальщиками.
Рассказываем эти истории и в конце каждой предлагаем вам решать судьбу рисунка — так, как если бы он был в вашем городе.
Новосибирск: герои русских сказок уехали на трамвае
Раньше гостей Новосибирска водили за гостиницу «Центральная»: небольшая бетонная будка во дворах стала культовой граффити-стенкой, на фоне которой фотографировались местные модники. Сначала надпись «Я из Сириби» прославила город на весь «Инстаграм», потом — стенка под хохлому и герои русских сказок Баба-яга, Гамаюн и Леший, нарисованные командой «Такнадо!».
Но в начале прошлого года что-то пошло не так: культовую стену завесили баннером, а потом закрасили вообще. Представители гостиницы тогда объяснили, что ищут новых художников.
Свежий рисунок и правда появился. Только фотографироваться на его фоне сибиряки не спешат.
Наши коллеги из НГС и местные художники не оставили город без любимых сказочных героев: прошлой весной Леший, Баба-яга и компания поселились на не менее легендарном трамвае № 13 и катаются на нем до сих пор.
В начале года мэр Перми собрался посмотреть на то, как благоустраивается город. По такому случаю коммунальные службы решили скрыть от главы рисунок известного местного художника Александра Жунева «Угол зрения». Жунев рисовал эту картину еще в 2011 году: глаз ребенка с океаном внутри косился с угла здания.
Видимо, службы благоустройства сочли рисунок недостаточно привлекательным. Но полностью закрашивать не стали — глаз прикрыли наполовину.
Решим судьбу и этого рисунка
Оставляем
Сотрем
Екатеринбург: Цой жив
Первая стена Цоя в Екатеринбурге появилась еще в 2012 году: к 50-летию музыканта местные художники, студенты архитектурной академии и поклонники «Кино» спросили разрешение у властей и разрисовали переход возле Городского пруда портретами Виктора Цоя и строчками из его песен. Граффити прижились моментально: до сих пор каждую неделю (а летом — каждый день) в цоевских интерьерах дают концерты местные музыканты.
Последние годы граффити в переходе периодически пытаются убить службы благоустройства. Стену неоднократно закрашивали, но всё время находятся те, кто восстанавливает рисунки чуть ли не в тот же день.
Цой в Екатеринбурге жив до сих пор и выглядит как-то так:
На вашей стене Цой — жив?
Да, оставляем!
Нет, сотрем
Екатеринбург: Супер Марио проиграл «Водоканалу»
Летом 2018 года в Екатеринбурге пропали другие культовые граффити — «Супер Марио». Рисунки закрасили работники «Водоканала» — хозяева стены. На предприятии объяснили, что за три года, пока на ней был Марио, стенка потрепалась — краска местами сошла, рисунок стал блеклым. Поэтому в «Водоканале» решили сделать красиво.
Впрочем, авторы рисунков не расстроились, а скорее удивились: граффити прожили целых три года, а это для стрит-арта солидный срок.
— Это улица, мы привыкли к тому, что рисунки закрашивают. Иногда это происходит сразу, иногда рисунки висят чуть дольше. Эта работа провисела аж три года. По-моему, это здорово! — в беседе с E1.RU отметил один из авторов граффити Константин.
Волгоградский 3D-художник Филипп Козлов несколько лет противостоял местным властям и вандалам: первые задерживали райтера и штрафовали за порчу имущества (то есть асфальта), вторые — портили его картины. Но работы появляются снова и снова.
В городе помнят «Эсмеральдусика» — яхту, рассекающую волжские воды. У руля стоит Артемий Лебедев — именно приезд дизайнера в 2011 году вдохновил местного художника на работу, от которой осталась только тень.
С годами художник и чиновники всё же поняли друг друга: Филиппа Козлова несколько раз даже приглашали разрисовывать фасады и асфальт. Посмотрите, какие ещё забавные и злободневные работы появлялись в разные годы.
Почти все рисунки уже исчезли, но их всегда можно найти в репортаже V1.RU и узнать, как художник это делает.