Ревнивая сибирячка выдумала угон «Форда», чтобы отомстить уехавшему на нём другу

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор жительнице города, которая выдумала угон машины, чтобы отомстить своему другу.
Согласно материалам уголовного дела, вечером 23 марта сибирячка разрешила возлюбленному взять ключи от её «Форда». Но спустя некоторое время после того, как мужчина уехал, хозяйка машины обратилась в пункт полиции «Оловозаводской» и сообщила, что её Ford Fusion угнали, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.
По данным прокуратуры, при проведении проверки полиция выяснила, что преступления не было. В итоге заявившая об угоне девушка сама попала под уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Как сообщили в прокуратуре Кировского района, во время предварительного следствия девушка пояснила, что выдумала угон из мести — её друг слишком долго не отвечал на телефонные звонки.
«Она стала его ревновать, так как подумала, что он поехал к предыдущей возлюбленной. В связи с чем она решила отомстить ему и позвонила в полицию», — передали показания девушки в прокуратуре.
В прокуратуре добавили, что суд рассмотрел дело 21-летней сибирячки в особом порядке и приговорил её к штрафу в размере 5 тысяч рублей. При определении наказания суд учёл то, что у девушки есть маленький ребёнок, что она впервые совершила преступление и признала свою вину.
Ранее похожий инцидент случился в Октябрьском районе: полицейские разоблачили ревнивую женщину, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.