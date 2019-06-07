Ревнивая сибирячка выдумала угон «Форда», чтобы отомстить уехавшему на нём другу

По данным прокуратуры, при проведении проверки полиция выяснила, что преступления не было. В итоге заявившая об угоне девушка сама попала под уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Согласно материалам уголовного дела, вечером 23 марта сибирячка разрешила возлюбленному взять ключи от её «Форда». Но спустя некоторое время после того, как мужчина уехал, хозяйка машины обратилась в пункт полиции «Оловозаводской» и сообщила, что её Ford Fusion угнали, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

Как сообщили в прокуратуре Кировского района, во время предварительного следствия девушка пояснила, что выдумала угон из мести — её друг слишком долго не отвечал на телефонные звонки.



«Она стала его ревновать, так как подумала, что он поехал к предыдущей возлюбленной. В связи с чем она решила отомстить ему и позвонила в полицию», — передали показания девушки в прокуратуре.



В прокуратуре добавили, что суд рассмотрел дело 21-летней сибирячки в особом порядке и приговорил её к штрафу в размере 5 тысяч рублей. При определении наказания суд учёл то, что у девушки есть маленький ребёнок, что она впервые совершила преступление и признала свою вину.



Ранее похожий инцидент случился в Октябрьском районе: полицейские разоблачили ревнивую женщину, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.

