7 июня пятница
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.23
eur 73.27
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.23
eur 73.27
Мой дом

Сибиряк четыре года убирал свалку и посадил лук — за это его оштрафуют

Ему придётся убрать огород, чтобы не платить 5 тысяч чиновникам

Поделиться

902
11 Обсудить

Все новости

Все новости

Пенсионер очистил территорию от мусора и посадил на ней кустарники и пару грядок 

Фото: предоставлено Константином Терещенко

Пенсионер из Барабинска Новосибирской области Пётр Боровко несколько лет убирал мусор на окраине города, но как только посадил там кусты смородины и грядку лука, его решили оштрафовать на 5 тысяч рублей.

«Это окраина города, здесь находятся гаражи, сараи. И за ними была стихийная свалка. Четыре года я убирал здесь, вычищал. Потом посадил там смородину, облепиху. В этом году земля стала зарастать крапивой, опять свалка, я взял и посадил ещё грядку лука, чеснока и зелень, — рассказал НГС барабинец Пётр Боровко. — 

Это участок буквально 10 на 10 метров, ситуация до смешного доходит. Вот вызвали в администрацию, говорят, что, если за выходные всё это не снесу, будет штраф». 

По его словам, сотрудник администрации, который принёс пенсионеру предупреждение, объяснил, что это задание от начальника отдела муниципального имущества города Барабинска Вячеслава Шульгина. 

Сегодня, 7 июня, Пётр Боровко пошёл в администрацию вместе с барабинским депутатом Владимиром Ященко. «Да, мы ходили. Шульгина не было, его подчинённый сказал, что, возможно, будет штраф», — подтвердил он. 

предоставлено Константином Терещенко

Корреспондент НГС обратилась к Вячеславу Шульгину с просьбой объяснить, за что именно грозит штраф Петру Боровко — сотрудник администрации посоветовал обратиться за разъяснениями письменно. 

Во время подготовки материала Пётр Боровко сообщил, что ему всё-таки придётся убирать посадки. «Короче, я пошел домой убирать грядки. Что кустики у меня там растут — пусть растут, сказали, а грядки, все две, я должен убрать. Иначе штраф 5 тысяч. Это сказал Шульгин, — констатировал Боровко. — 

Я уже всё, мне это не надо, я понял, что это бесполезно. Мне сказали до понедельника [надо убрать], иначе штраф придет. Зачем мне, я на эти пять тысяч куплю чеснока, мне хватит, я столько не проживу уже может». 

В 2017 году новосибирский предприниматель построил за свой счёт дорогу в дачное общество. Власти обвинили его в том, что строительство не согласовали и вызвали на участок полицейских.

По теме

ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

Барабинсксвалкаштраф

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (11)

bearmans
7 июн 2019 в 16:42

Да засыпте там все дерьмом . Это им больше нравиться, похоже. Ублюдки.

Marik774
7 июн 2019 в 16:40

Городские чиновники совсем совесть потеряли, сами палец о палец не ударяют для города, зато прикапываются к простым работягам!

Машулик
7 июн 2019 в 16:39

В городе таких свалок уйма, вот молодец мужик что убрал, а городские власти могли бы посодействовать, так нет же. Просто позорище! У меня нет слов!!!