Сибиряк четыре года убирал свалку и посадил лук — за это его оштрафуют

Пенсионер очистил территорию от мусора и посадил на ней кустарники и пару грядок
Фото: предоставлено Константином Терещенко
Пенсионер из Барабинска Новосибирской области Пётр Боровко несколько лет убирал мусор на окраине города, но как только посадил там кусты смородины и грядку лука, его решили оштрафовать на 5 тысяч рублей.
«Это окраина города, здесь находятся гаражи, сараи. И за ними была стихийная свалка. Четыре года я убирал здесь, вычищал. Потом посадил там смородину, облепиху. В этом году земля стала зарастать крапивой, опять свалка, я взял и посадил ещё грядку лука, чеснока и зелень, — рассказал НГС барабинец Пётр Боровко. —
Это участок буквально 10 на 10 метров, ситуация до смешного доходит. Вот вызвали в администрацию, говорят, что, если за выходные всё это не снесу, будет штраф».
По его словам, сотрудник администрации, который принёс пенсионеру предупреждение, объяснил, что это задание от начальника отдела муниципального имущества города Барабинска Вячеслава Шульгина.
Сегодня, 7 июня, Пётр Боровко пошёл в администрацию вместе с барабинским депутатом Владимиром Ященко. «Да, мы ходили. Шульгина не было, его подчинённый сказал, что, возможно, будет штраф», — подтвердил он.
предоставлено Константином Терещенко
Корреспондент НГС обратилась к Вячеславу Шульгину с просьбой объяснить, за что именно грозит штраф Петру Боровко — сотрудник администрации посоветовал обратиться за разъяснениями письменно.
Во время подготовки материала Пётр Боровко сообщил, что ему всё-таки придётся убирать посадки. «Короче, я пошел домой убирать грядки. Что кустики у меня там растут — пусть растут, сказали, а грядки, все две, я должен убрать. Иначе штраф 5 тысяч. Это сказал Шульгин, — констатировал Боровко. —
Я уже всё, мне это не надо, я понял, что это бесполезно. Мне сказали до понедельника [надо убрать], иначе штраф придет. Зачем мне, я на эти пять тысяч куплю чеснока, мне хватит, я столько не проживу уже может».
В 2017 году новосибирский предприниматель построил за свой счёт дорогу в дачное общество. Власти обвинили его в том, что строительство не согласовали и вызвали на участок полицейских.