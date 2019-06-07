Сибиряк четыре года убирал свалку и посадил лук — за это его оштрафуют

Пенсионер очистил территорию от мусора и посадил на ней кустарники и пару грядок

Пенсионер из Барабинска Новосибирской области Пётр Боровко несколько лет убирал мусор на окраине города, но как только посадил там кусты смородины и грядку лука, его решили оштрафовать на 5 тысяч рублей.

«Это окраина города, здесь находятся гаражи, сараи. И за ними была стихийная свалка. Четыре года я убирал здесь, вычищал. Потом посадил там смородину, облепиху. В этом году земля стала зарастать крапивой, опять свалка, я взял и посадил ещё грядку лука, чеснока и зелень, — рассказал НГС барабинец Пётр Боровко. —

Это участок буквально 10 на 10 метров, ситуация до смешного доходит. Вот вызвали в администрацию, говорят, что, если за выходные всё это не снесу, будет штраф». По его словам, сотрудник администрации, который принёс пенсионеру предупреждение, объяснил, что это задание от начальника отдела муниципального имущества города Барабинска Вячеслава Шульгина. Сегодня, 7 июня, Пётр Боровко пошёл в администрацию вместе с барабинским депутатом Владимиром Ященко. «Да, мы ходили. Шульгина не было, его подчинённый сказал, что, возможно, будет штраф», — подтвердил он.

предоставлено Константином Терещенко

Корреспондент НГС обратилась к Вячеславу Шульгину с просьбой объяснить, за что именно грозит штраф Петру Боровко — сотрудник администрации посоветовал обратиться за разъяснениями письменно.

Во время подготовки материала Пётр Боровко сообщил, что ему всё-таки придётся убирать посадки. «Короче, я пошел домой убирать грядки. Что кустики у меня там растут — пусть растут, сказали, а грядки, все две, я должен убрать. Иначе штраф 5 тысяч. Это сказал Шульгин, — констатировал Боровко. —

