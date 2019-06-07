Фермер из Ордынки открыл в центре Новосибирска бар с гусиными пельменями

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6 мая 2019
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В большинстве блюд нового бара используется мясо птицы
Фото: Стас Соколов / НГС
В подвале на улице Коммунистической в центре Новосибирска открылось кафе Cubby bar & shop. Заведение открыли новосибирская предпринимательница и фермер, который поставляет туда птицу и мясо.
Cubby bar & shop занял одно из помещений в цокольном этаже на Коммунистической, 35. Помещение разделено на две неравные части. В одной расположен зал на 30 с небольшим мест, а во втором — открытая кухня с грилем.
Обставлено заведение нарочито просто: столы и стулья из железа с деревянными поверхностями и такие же полки, которые пока пусты или заполнены частично посудой.
Заведение начало работать в тестовом режиме на прошлой неделе. Как рассказала руководитель и совладелец заведения Наталья Поземина, Cubby — совместный проект:
«У второго совладельца есть инкубатор в Ордынке. Так что вся птица у нас оттуда. Скоро будет и своя баранина», — рассказала Поземина.
Меню бара лишено какой-либо национальной специфики. Заметно только, что упор сделан на блюда из утки, гуся и птицы. Так, с утятиной здесь делают даже салат, добавляя в него целые ягоды голубики и клубники. Цены на горячее начинаются с 300 рублей за пельмени с гусятиной, утиная грудка с грибной икрой стоит 450 рублей, шашлык из фермерской свинины — 550 рублей. Самое дорогое блюдо — стейки рибай и Нью-Йорк, которые продаются по 650 рублей за 100 граммов.
Из алкоголя в баре предлагают пока только пиво, однако на полках уже заготовлены и винные бокалы тоже. Владельцы намерены делать собственные настойки, которые будут выдерживаться в бочках прямо в зале.
Cubby bar & shop — уже второе заведение, которое начало работать на Коммунистической, 38 этой весной. Ранее здесь открылся Hide bar, который сделал упор на джин.