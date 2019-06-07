Фермер из Ордынки открыл в центре Новосибирска бар с гусиными пельменями

В подвале на улице Коммунистической в центре Новосибирска открылось кафе Cubby bar & shop. Заведение открыли новосибирская предпринимательница и фермер, который поставляет туда птицу и мясо.



Cubby bar & shop занял одно из помещений в цокольном этаже на Коммунистической, 35. Помещение разделено на две неравные части. В одной расположен зал на 30 с небольшим мест, а во втором — открытая кухня с грилем.

