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Еда

Фермер из Ордынки открыл в центре Новосибирска бар с гусиными пельменями

Гусятину возят из хозяйства под Новосибирском

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В большинстве блюд нового бара используется мясо птицы 

Фото: Стас Соколов / НГС

В подвале на улице Коммунистической в центре Новосибирска открылось кафе Cubby bar & shop. Заведение открыли новосибирская предпринимательница и фермер, который поставляет туда птицу и мясо.

Cubby bar & shop занял одно из помещений в цокольном этаже на Коммунистической, 35. Помещение разделено на две неравные части. В одной расположен зал на 30 с небольшим мест, а во втором — открытая кухня с грилем.

В зале чуть больше 30 мест

Фото: Стас Соколов / НГС

Обставлено заведение нарочито просто: столы и стулья из железа с деревянными поверхностями и такие же полки, которые пока пусты или заполнены частично посудой.

Заведение начало работать в тестовом режиме на прошлой неделе. Как рассказала руководитель и совладелец заведения Наталья Поземина, Cubby — совместный проект:

«У второго совладельца есть инкубатор в Ордынке. Так что вся птица у нас оттуда. Скоро будет и своя баранина», — рассказала Поземина.

Пельмени с гусятиной за 300 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

Меню бара лишено какой-либо национальной специфики. Заметно только, что упор сделан на блюда из утки, гуся и птицы. Так, с утятиной здесь делают даже салат, добавляя в него целые ягоды голубики и клубники. Цены на горячее начинаются с 300 рублей за пельмени с гусятиной, утиная грудка с грибной икрой стоит 450 рублей, шашлык из фермерской свинины — 550 рублей. Самое дорогое блюдо — стейки рибай и Нью-Йорк, которые продаются по 650 рублей за 100 граммов.

На этих стеллажах со временем должны разместиться бочки с настойками 

Фото: Стас Соколов / НГС

Из алкоголя в баре предлагают пока только пиво, однако на полках уже заготовлены и винные бокалы тоже. Владельцы намерены делать собственные настойки, которые будут выдерживаться в бочках прямо в зале.

Cubby bar & shop — уже второе заведение, которое начало работать на Коммунистической, 38 этой весной. Ранее здесь открылся Hide bar, который сделал упор на джин

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ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

Ордынкаул. Коммунистическаягусятина

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КОММЕНТАРИИ (1)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 18:30

Предпочитаю пельмени из дикого мяса, т.к. сам охотник с большим опытом