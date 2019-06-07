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Город

В мэрии назначили ответственного за экологию и борьбу с пылью

Новый комитет будет следить за окружающей средой

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Главой комитета стала бывший начальник отдела охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В мэрии Новосибирска определились с выбором главы комитета по охране окружающей среды — главой назначили бывшего начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Марию Сидорову.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети Facebook. 

«Считаю, что жители города должны быть обеспечены актуальной информацией о состоянии окружающей среды, качестве воздуха, поверхностных вод, почв и о соблюдении экологических норм предприятиями города. 

Комитет будет обобщать и анализировать все эти данные и предлагать решения, как улучшить ситуацию», — пообещал Анатолий Локоть.

Комитет создали в составе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. По словам мэра, комитет возглавила Мария Сидорова.

В феврале Анатолий Локоть говорил, что комитет было решено создать из-за необходимости следить за развитием экологии

Он отметил, что власти следят за экологией: например, за 5 лет закрыли 7 локальных угольных котельных, регулярно проводят акцию «Посади дерево» (за пять лет новосибирцы высадили 50 тысяч саженцев). Для того, чтобы избавить город от пыли, закупили специальную технику, а также сократили количество песко-соляной смеси на дорогах. 

«Уже готов перечень вопросов, которые будет решать новый комитет. Это атмосфера, вопросы, которые касаются поверхности земли, качества воды», — перечислял задачи комитета Анатолий Локоть.

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ТЕГИ

экологиямэрия Новосибирскаотставки и назначения

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КОММЕНТАРИИ (39)

Злата
7 июн 2019 в 15:23

Ха ха ха....в мэрии целые комитеты создают, когда можно просто нормально организовать работу соответствующих служб. Сейчас туда опять все деньги вбухают, а пыль никуда не денется.

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УсыНадежды
7 июн 2019 в 15:22

Мэр нашёл куда ещё слить городской бюджет в пустую. Пишите правильно заголовки статей.

Румба
7 июн 2019 в 15:23

То есть отдел окружающей среды, за это не должен был отвечать? Придумали просто очередной отдел и должность, чтобы своего посадить на неё.