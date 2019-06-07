В мэрии назначили ответственного за экологию и борьбу с пылью

В мэрии Новосибирска определились с выбором главы комитета по охране окружающей среды — главой назначили бывшего начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Марию Сидорову.
Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети Facebook.
«Считаю, что жители города должны быть обеспечены актуальной информацией о состоянии окружающей среды, качестве воздуха, поверхностных вод, почв и о соблюдении экологических норм предприятиями города.
Комитет будет обобщать и анализировать все эти данные и предлагать решения, как улучшить ситуацию», — пообещал Анатолий Локоть.
Комитет создали в составе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. По словам мэра, комитет возглавила Мария Сидорова.
В феврале Анатолий Локоть говорил, что комитет было решено создать из-за необходимости следить за развитием экологии.
Он отметил, что власти следят за экологией: например, за 5 лет закрыли 7 локальных угольных котельных, регулярно проводят акцию «Посади дерево» (за пять лет новосибирцы высадили 50 тысяч саженцев). Для того, чтобы избавить город от пыли, закупили специальную технику, а также сократили количество песко-соляной смеси на дорогах.
«Уже готов перечень вопросов, которые будет решать новый комитет. Это атмосфера, вопросы, которые касаются поверхности земли, качества воды», — перечислял задачи комитета Анатолий Локоть.