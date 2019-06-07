В мэрии назначили ответственного за экологию и борьбу с пылью

В мэрии Новосибирска определились с выбором главы комитета по охране окружающей среды — главой назначили бывшего начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Марию Сидорову.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Считаю, что жители города должны быть обеспечены актуальной информацией о состоянии окружающей среды, качестве воздуха, поверхностных вод, почв и о соблюдении экологических норм предприятиями города.

Комитет будет обобщать и анализировать все эти данные и предлагать решения, как улучшить ситуацию», — пообещал Анатолий Локоть.