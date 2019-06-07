Под Новосибирском решили открыть лагерь для православных детей

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Исполнителя услуг ищет региональное министерство труда и социального развития, начальная цена контракта — 766,8 тысячи рублей. Власти хотят выделить 90 путёвок «для детей с религиозной и духовно-нравственной направленностью, обучающихся в воскресных школах и приходах, изучающих историю России и РПЦ, основы Православной культуры, основы народной казачьей культуры».

Власти Новосибирской области ищут место под «Летние Православные сборы» — лагерь для религиозных детей.

В документах закупки также указали, что подходящими местами для «Православных сборов» власти считают Бердск, Сузунский, Куйбышевский или Ордынский районы области.



Для посетителей сборов хотят предусмотреть комнаты в благоустроенных спальных корпусах, 5-разовое питание, культурную программу, условия для закаливания, круглосуточную медицинскую помощь, охрану, трансфер из Новосибирска и другие условия.



Корреспондент НГС отправил официальный запрос в министерство труда и соцразвития Новосибирской области с просьбой пояснить, как часто проводят православные сборы и на каких условиях можно получить путёвку.



В Новосибирске для верующих детей часто проводят отдельные мероприятия — зимой, например, в городе прошла олимпиада по православию.