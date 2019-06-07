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Образование

Под Новосибирском решили открыть лагерь для православных детей

Власти хотят потратить на него почти миллион рублей

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Сборы для православных детей хотят организовать в одном из загородных оздоровительных лагерей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Власти Новосибирской области ищут место под «Летние Православные сборы» — лагерь для религиозных детей.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Исполнителя услуг ищет региональное министерство труда и социального развития, начальная цена контракта — 766,8 тысячи рублей. Власти хотят выделить 90 путёвок «для детей с религиозной и духовно-нравственной направленностью, обучающихся в воскресных школах и приходах, изучающих историю России и РПЦ, основы Православной культуры, основы народной казачьей культуры».

В документах закупки также указали, что подходящими местами для «Православных сборов» власти считают Бердск, Сузунский, Куйбышевский или Ордынский районы области.

Для посетителей сборов хотят предусмотреть комнаты в благоустроенных спальных корпусах, 5-разовое питание, культурную программу, условия для закаливания, круглосуточную медицинскую помощь, охрану, трансфер из Новосибирска и другие условия.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в министерство труда и соцразвития Новосибирской области с просьбой пояснить, как часто проводят православные сборы и на каких условиях можно получить путёвку.

В Новосибирске для верующих детей часто проводят отдельные мероприятия — зимой, например, в городе прошла олимпиада по православию.

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ТЕКСТ

Кирилл Шматков

ТЕГИ

православиедетский лагерьРПЦгосзакупки

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КОММЕНТАРИИ (49)

Калинка
7 июн 2019 в 17:01

Опять за счёт налогоплательщиков? РПЦ по три храма в сутки строят, хватит прибедняться!

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Виктория Москвичка
7 июн 2019 в 17:09

Что плохого в подобном лагере для детей? Много верующих семей, дети в таких семьях воспитываются в православных традициях. Ходят в церковь и воскресные школы. Что плохого, что у верующих детей будет вот такой лагерь, где они смогут общаться и дружить?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 16:57

Это хорошо.