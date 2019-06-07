Власти снесут 28 домов в «Телецентре»

За семь лет мэрия Новосибирска рассчитывает расселить жителей примерно половины бараков «Телецентра» — власти признали 28 домов аварийными и подлежащими сносу до конца 2026 года.



Расселение коснётся жителей улиц Костычева, Степной, Серафимовича, а также 1-го и 2-го переулков Римского-Корсакова и 2-го и 3-го переулков Серафимовича.

