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Недвижимость

Власти снесут 28 домов в «Телецентре»

Микрорайон со старыми бараками должен исчезнуть до конца 2026 года

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Часть домов «Телецентра» уже были признаны аварийными, часть мэрия признала такими в начале июня

Фото: Александр Ощепков / НГС

За семь лет мэрия Новосибирска рассчитывает расселить жителей примерно половины бараков «Телецентра» — власти признали 28 домов аварийными и подлежащими сносу до конца 2026 года.

Расселение коснётся жителей улиц Костычева, Степной, Серафимовича, а также 1-го и 2-го переулков Римского-Корсакова и 2-го и 3-го переулков Серафимовича.

Под снос пойдут дома № 2, 4, 10, 14 и 18А на улице Степной; № 9А, 11, 11А, 13 и 15 на Костычева; № 13 на Серафимовича; № 6, 8, 12, 14, 16, 18 в 1-м переулке Римского-Корсакова; № 1, 3, 5, 7, 8 — во 2-м; № 14 и 16 во 2-м переулке Серафимовича; № 2, 4, 6 и 8 — в 3-м переулке Серафимовича

Фото: 2ГИС

«Телецентр» сегодня — один из активно перестраиваемых районов, где большая часть жилья — ветхое и аварийное. Участки для сноса и новой застройки здесь уходят с торгов кварталами по несколько домов. В мае мэрия Новосибирска объявила торги на право развития застроенной территории в 3-м и 4-м переулках Римского-Корсакова, они назначены на 20 июня.

В прошлом году мэрия признала аварийными больше 40 домов в Затоне, расселить в ближайшие годы обещают также десяток домов на улице Никитина. Между тем жить в подобных домах с каждым годом всё страшнее: одно из самых жутких аварийных мест в городе находится на улице Кузьмы Минина.

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ТЕГИ

аварийное жильёТелецентр

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КОММЕНТАРИИ (33)

С той стороны
7 июн 2019 в 15:24

Людей лишают жилья , рушат деревянные дома.. . ..исторические памятники можно сказать...

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elka
7 июн 2019 в 15:32

Понятно будут лепить муравейники вкруговую.Меня кстати так тяготят дома, построенные вкруговую одним целым и все» щимятся « в одну арку ,ну крайний случай 2 чтобы пробраться к своему подъезду. Мне почему то кислорода не хватает в таких дворах, как в «колбе « находишься.По поводу жителей домов, попавших под снос им то будет предложены нормальные жилищные условия или распихают непонятно в какие районы и дома..

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Аарон Вассертрум
7 июн 2019 в 15:28

Интересно, чьто появится на этом месте...23-этажные человейники с 15-метровыми студиями, или могет быть пагк?!