На Красном проспекте открыли большую лабораторию, где будут изучать детские болезни

Детская больница скорой помощи в центре Новосибирска открыла новую лабораторию, где сможет проводить все необходимые исследования сама. Главный врач больницы Ростислав Заблоцкий впервые показал, как выглядит лаборатория.

Детская больница на Красном проспекте, 3 открыла новую лабораторию вслед за появлением самого большого в городе травмпункта. Как уточнил главный врач больницы Ростислав Заблоцкий, на оба помещения вместе с оборудованием потратили около 7 миллионов рублей.

«Это деньги резервного фонда президента — [сыграло роль] личное участие губернатора на уровне переговоров, и удалось в достаточно сжатые, быстрые сроки эту программу реализовать. Главная цель была — детский травмпункт <…> и вторая по значимости вещь была — покупка МРТ», — объяснил корреспонденту НГС руководитель больницы.



Деньги на оснащение и ремонт выделил резервный фонд президента Владимира Путина Фото: Мария Морсина / НГС

Раньше больница справлялась с диагностикой при помощи других лабораторий, в том числе частных, сейчас она сможет выполнять все методы исследований (включая онкологические) сама.

Следующий шаг в обновлении больницы — появление аппарата МРТ в неврологическом отделении больницы на улице Союза молодёжи, его смогут запустить уже этим летом. По оценкам главврача, он стоит около 65 миллионов рублей — деньги также выделил президентский резервный фонд.



Лаборатория вместе с новым травмпунктом стоит 7 миллионов рублей Фото: Мария Морсина / НГС