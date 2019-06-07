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Здоровье

На Красном проспекте открыли большую лабораторию, где будут изучать детские болезни

В этом году детская больница установит и важный аппарат для диагностики за 65 миллионов

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В новой лаборатории медики смогут выполнять все исследования самостоятельно 

Фото: Мария Морсина / НГС

Детская больница скорой помощи в центре Новосибирска открыла новую лабораторию, где сможет проводить все необходимые исследования сама. Главный врач больницы Ростислав Заблоцкий впервые показал, как выглядит лаборатория.

Детская больница на Красном проспекте, 3 открыла новую лабораторию вслед за появлением самого большого в городе травмпункта. Как уточнил главный врач больницы Ростислав Заблоцкий, на оба помещения вместе с оборудованием потратили около 7 миллионов рублей.

«Это деньги резервного фонда президента — [сыграло роль] личное участие губернатора на уровне переговоров, и удалось в достаточно сжатые, быстрые сроки эту программу реализовать. Главная цель была — детский травмпункт <…> и вторая по значимости вещь была — покупка МРТ», — объяснил корреспонденту НГС руководитель больницы.

Деньги на оснащение и ремонт выделил резервный фонд президента Владимира Путина

Фото: Мария Морсина / НГС

Раньше больница справлялась с диагностикой при помощи других лабораторий, в том числе частных, сейчас она сможет выполнять все методы исследований (включая онкологические) сама.

Следующий шаг в обновлении больницы — появление аппарата МРТ в неврологическом отделении больницы на улице Союза молодёжи, его смогут запустить уже этим летом. По оценкам главврача, он стоит около 65 миллионов рублей — деньги также выделил президентский резервный фонд.

Лаборатория вместе с новым травмпунктом стоит 7 миллионов рублей

Фото: Мария Морсина / НГС

«Благодаря проекту, связанному с травмпунктом, больница сегодня просто переживает реновацию — травмпункт сделали, но это потребовало изменить и концепцию лабораторной службы. Неврологический центр по сути тоже заново будет развиваться», — добавил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

На этой неделе власти анонсировали ещё одно значимое медицинское учреждение — перинатальный центр, строительство которого возобновилось спустя несколько лет. Главный роддом региона должны достроить через два года, но могут и раньше, пообещали подрядчики.

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Мария Морсина

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детская больницаскорая помощь

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