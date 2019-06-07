На Красном проспекте открыли большую лабораторию, где будут изучать детские болезни

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6 мая 2019
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В новой лаборатории медики смогут выполнять все исследования самостоятельно
Фото: Мария Морсина / НГС
Детская больница скорой помощи в центре Новосибирска открыла новую лабораторию, где сможет проводить все необходимые исследования сама. Главный врач больницы Ростислав Заблоцкий впервые показал, как выглядит лаборатория.
«Это деньги резервного фонда президента — [сыграло роль] личное участие губернатора на уровне переговоров, и удалось в достаточно сжатые, быстрые сроки эту программу реализовать. Главная цель была — детский травмпункт <…> и вторая по значимости вещь была — покупка МРТ», — объяснил корреспонденту НГС руководитель больницы.
Раньше больница справлялась с диагностикой при помощи других лабораторий, в том числе частных, сейчас она сможет выполнять все методы исследований (включая онкологические) сама.
Следующий шаг в обновлении больницы — появление аппарата МРТ в неврологическом отделении больницы на улице Союза молодёжи, его смогут запустить уже этим летом. По оценкам главврача, он стоит около 65 миллионов рублей — деньги также выделил президентский резервный фонд.
«Благодаря проекту, связанному с травмпунктом, больница сегодня просто переживает реновацию — травмпункт сделали, но это потребовало изменить и концепцию лабораторной службы. Неврологический центр по сути тоже заново будет развиваться», — добавил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.