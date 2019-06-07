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Дороги и транспорт
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Выброшенный из трамвая пассажир оказался в больнице с сотрясением мозга

До приезда скорой он лежал перед рельсами около получаса

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Пассажира вынесли из трамвая и положили у рельсов — так он пролежал около получаса, пока не приехала скорая помощь

Фото: скриншот видео читателя НГС

Мужчина, которого в четверг вечером, 6 июня, вынесли из трамвая и оставили лежать на дороге, привезли в больницу с сотрясением головного мозга. 

«Неизвестен его возраст, нет его данных. В 34-ю больницу его доставили с сотрясением головного мозга», — сообщила корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

Вчера сообщение о том, что возле остановки лежит мужчина, дважды поступило в службу 112. Первое — в 21:05, когда прохожая заподозрила у мужчины инсульт. Второе — в 21:21. Второй звонивший уточнял, когда приедет скорая для прилично одетого мужчины, который лежит без сознания.

Инцидент попал на видео. На записи видно, как подъезжает трамвай, сначала из него выходит женщина, затем — двое мужчин, которые вытаскивают пассажира и оставляют его на дороге. Примерно через минуту трамвай закрывает двери и отъезжает от остановки. 

Видео читателя НГС

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой дать оценку действиям экипажа трамвая.

Подобный случай произошёл в сентябре 2016 года, когда водитель трамвая вытащил из трамвая человека без сознания и уехал.

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Анна Богданова

ТЕГИ

трамвайскорая помощь

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КОММЕНТАРИИ (21)

Сергей
7 июн 2019 в 16:17

О самом главном ни слова - степень опьянения какая?

ЛенаК
7 июн 2019 в 16:06

Ужас...ноги в синяках наверное от такого выноса...не дай бог вот так приступ заработать в транспорте - пока выносят, переломают. Оценка действиям экипажа: по человеческому отношению два. Да и скорее всего, в рабочем порядке нельзя было бросать одного на улице.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 16:00

Так а кто ему сделал сотрясение?