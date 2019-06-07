Выброшенный из трамвая пассажир оказался в больнице с сотрясением мозга

Мужчина, которого в четверг вечером, 6 июня, вынесли из трамвая и оставили лежать на дороге, привезли в больницу с сотрясением головного мозга.
«Неизвестен его возраст, нет его данных. В 34-ю больницу его доставили с сотрясением головного мозга», — сообщила корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
Вчера сообщение о том, что возле остановки лежит мужчина, дважды поступило в службу 112. Первое — в 21:05, когда прохожая заподозрила у мужчины инсульт. Второе — в 21:21. Второй звонивший уточнял, когда приедет скорая для прилично одетого мужчины, который лежит без сознания.
Инцидент попал на видео. На записи видно, как подъезжает трамвай, сначала из него выходит женщина, затем — двое мужчин, которые вытаскивают пассажира и оставляют его на дороге. Примерно через минуту трамвай закрывает двери и отъезжает от остановки.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой дать оценку действиям экипажа трамвая.
Подобный случай произошёл в сентябре 2016 года, когда водитель трамвая вытащил из трамвая человека без сознания и уехал.