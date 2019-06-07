Пешехода увезли на скорой помощи после аварии на проспекте Лаврентьева

«Факт ДТП зафиксирован в 11:42. На место выехал экипаж ДПС, работает, устанавливает все обстоятельства случившегося. Предварительно — наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода, пострадал мужчина — на вид 20–22 года», — рассказала старший инспектор.

В новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием пешехода: под машину попал молодой мужчина.

Машина какой марки сбила пешехода, в группе пропаганды пока не знают. По предварительной и не подтверждённой пока информации, за рулём была женщина 1938 года рождения, добавила Анна Варновская.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика сообщает, что пешеход попал под внедорожник Suzuki Jimny. На фото, размещённых в паблике, видно, что человек лежит в нескольких метрах от пешеходного перехода. После ДТП пострадавшего увезла скорая.

Дополнение: По уточнённым данным городской Госавтоинспекции, в ДТП пострадал мальчик 2005 года рождения.

«Доставлен в лечебное учреждение <...> с открытой черепно-мозговой травмой», – сообщила Анна Варновская.

Ранее Госавтоинспекция проанализировала места ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых случались аварии.