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Происшествия

Пешехода увезли на скорой помощи после аварии на проспекте Лаврентьева

По не подтверждённой пока информации, за рулём была 81-летняя бабушка

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Пострадавшего увезла скорая помощь

Фото: google.com/maps

В новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием пешехода: под машину попал молодой мужчина.

Происшествие случилось возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева, сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

«Факт ДТП зафиксирован в 11:42. На место выехал экипаж ДПС, работает, устанавливает все обстоятельства случившегося. Предварительно — наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода, пострадал мужчина — на вид 20–22 года», — рассказала старший инспектор.

Машина какой марки сбила пешехода, в группе пропаганды пока не знают. По предварительной и не подтверждённой пока информации, за рулём была женщина 1938 года рождения, добавила Анна Варновская.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика сообщает, что пешеход попал под внедорожник Suzuki Jimny. На фото, размещённых в паблике, видно, что человек лежит в нескольких метрах от пешеходного перехода. После ДТП пострадавшего увезла скорая.

Дополнение: По уточнённым данным городской Госавтоинспекции, в ДТП пострадал мальчик 2005 года рождения. 

«Доставлен в лечебное учреждение <...> с открытой черепно-мозговой травмой», – сообщила Анна Варновская.

Ранее Госавтоинспекция проанализировала места ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых случались аварии.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Я-вь
7 июн 2019 в 13:39

Бабушка и молодой парень, а не женщина в 80 летнем возрасте и мужчина на вид 20 лет!!!

Точняк
7 июн 2019 в 13:49

Это не наша случайно пенсионерка из комментаторов?

С. Хол
7 июн 2019 в 13:39

Восьмидесятилетняя бабуся на Джимни? Ну да, разумеется, в Академе.