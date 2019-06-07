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«Его оклеветали»: следователи проверили преподавателя НГПУ после обвинений в изнасиловании студентки

Уголовного дела в отношении преподавателя возбуждать не станут

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НГС опубликовал эту историю 30 апреля — после публикации СК начал проверку

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела студентке НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании. 

Об этом корреспонденту НГС сообщил адвокат преподавателя Павел Яровой.

«Слухи, скажем так, о якобы имевшем место страшном преступлении оказались сильно преувеличены. Постановление имеется у нас на руках, оно заверено, всё, как положено. На данный момент человек абсолютно не виновен, полностью чист перед законом. Он не собирается устраивать никакую месть, ему это не нужно. Он старается как можно быстрее забыть эту грязную историю и забыть про эту студентку. Как он считает, она его оклеветала из желания пропиариться и собрать большое число подписчиков», — рассказал корреспонденту НГС Павел Яровой.

Ранее студентка НГПУ рассказывала, что молчала об изнасиловании два года, а потом раскрыла свою историю корреспонденту НГС. После публикации на сайте, в апреле 2019 года, СК начал уголовно-процессуальную проверку.

Адвокат Павел Яровой добавил, что преподаватель продолжает работать в вузе. 

Корреспондент НГС направила запрос в СК с просьбой прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела, но на момент публикации ответа не было. 

В мае в Новосибирске произошёл скандал ещё в одном вузе: декан допустил отчисление студентки из НГМУ за грубые твиты о пациентах.

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обвинение в изнасилованииНГПУСК

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КОММЕНТАРИИ (40)

Сосед
7 июн 2019 в 13:12

Выгораживают преподавателя как могут, чтобы не позорить честь универа. А я верю девушке. Судя по переписке преподаватель явно не ангел небесный. Очень жаль , что следователи не смогли или не захотели увидеть то, что ясно как белый день.

elka (ковырялка)
7 июн 2019 в 12:59

За клевету теперь кто ответит?

Элен
7 июн 2019 в 13:07

Студентка должна ответить за клевету.И еще таким нельзя быть педагогами.отчислить.Она лживая и чему научит детей?