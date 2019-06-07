«Его оклеветали»: следователи проверили преподавателя НГПУ после обвинений в изнасиловании студентки

«Слухи, скажем так, о якобы имевшем место страшном преступлении оказались сильно преувеличены. Постановление имеется у нас на руках, оно заверено, всё, как положено. На данный момент человек абсолютно не виновен, полностью чист перед законом. Он не собирается устраивать никакую месть, ему это не нужно. Он старается как можно быстрее забыть эту грязную историю и забыть про эту студентку. Как он считает, она его оклеветала из желания пропиариться и собрать большое число подписчиков», — рассказал корреспонденту НГС Павел Яровой.

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела студентке НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании.

Ранее студентка НГПУ рассказывала, что молчала об изнасиловании два года, а потом раскрыла свою историю корреспонденту НГС. После публикации на сайте, в апреле 2019 года, СК начал уголовно-процессуальную проверку.



Адвокат Павел Яровой добавил, что преподаватель продолжает работать в вузе.

Корреспондент НГС направила запрос в СК с просьбой прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела, но на момент публикации ответа не было.



В мае в Новосибирске произошёл скандал ещё в одном вузе: декан допустил отчисление студентки из НГМУ за грубые твиты о пациентах.