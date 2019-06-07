7 июня пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 65.23
eur 73.27
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 65.23
eur 73.27
Дороги и транспорт

В Академгородке засыпали затопленную дорогу, которую дети обходили по теплотрассе

Но построить здесь нормальный тротуар городские власти не смогут

Поделиться

1 631
19 Обсудить

Все новости

Все новости

Фото: общественная организация «Гражданский патруль»

Дорогу между посёлком Кирова и Академгородком в Советском районе Новосибирска засыпали крошкой асфальта. Раньше во время дождей её размывало, и дети обходили грязь по трубам теплотрассы

«Пока временную тропиночную сеть организовали. <…> Там, где хотят ходить люди — это территория ботсада, на которой нельзя производить никакие строительные работы, проезды организовывать — это первое. Второе — это территория СО РАН и муниципальные деньги для строительства тротуара нам туда вкладывать не положено. Это будет нецелевое использование бюджетных средств, поэтому посредством каких-то хозяйствующих субъектов, привлечением третьих лиц будем стараться какие-то работы [проводить]. <…> Сегодня там была, спрашивала, все вроде как довольны», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района Светлана Чудакова.

Снимками засыпанной дороги поделилась общественная организация «Гражданский патруль». 

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, возможно ли строительство тротуара в этом месте.

В апреле этого года из-за грязи на дороги дети решили пройти к школе по трубам теплотрассы.

Александра Бруня
Фото предоставлено общественной организацией «Гражданский патруль»

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

дорога

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (19)

Витя
7 июн 2019 в 13:56

Эту отсыпку несознательные водятлы быстро с грязью перемешают! И опять дети пойдут по трубам, и опять мэр будет виноват!

Занозза
7 июн 2019 в 13:57

Зато в мэрских отчетах напишут, что все сделали качественно и проблема решена.

Кузьмич Старший
7 июн 2019 в 13:56

А сколько у мэрии было разговоров, что там делать ничего нельзя. А оказывается можно если чуть чуть пошевелится.