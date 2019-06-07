В Академгородке засыпали затопленную дорогу, которую дети обходили по теплотрассе

Дорогу между посёлком Кирова и Академгородком в Советском районе Новосибирска засыпали крошкой асфальта. Раньше во время дождей её размывало, и дети обходили грязь по трубам теплотрассы.

«Пока временную тропиночную сеть организовали. <…> Там, где хотят ходить люди — это территория ботсада, на которой нельзя производить никакие строительные работы, проезды организовывать — это первое. Второе — это территория СО РАН и муниципальные деньги для строительства тротуара нам туда вкладывать не положено. Это будет нецелевое использование бюджетных средств, поэтому посредством каких-то хозяйствующих субъектов, привлечением третьих лиц будем стараться какие-то работы [проводить]. <…> Сегодня там была, спрашивала, все вроде как довольны», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района Светлана Чудакова.

