Мужчина с ножом набросился на знакомую в лифте дома в Ленинском районе

В подъезде дома на улице Забалуева, 90 в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку — после инцидента, случившегося вечером в четверг, 6 июня, пострадавшая находится в больнице.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, 26-летняя девушка выходила из лифта, когда на неё набросился мужчина. Известно, что нападавшим был знаком с пострадавшей.

«Вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении женщины 1993 года рождения с телесными повреждениями. <...> Выяснилось: когда девушка вышла из лифта, на неё было совершено нападение мужчиной, <...> его личность установлена, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, известно, что ранее они были между собой знакомы», — сообщили в пресс-службе МВД.