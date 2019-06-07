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Происшествия

Мужчина с ножом набросился на знакомую в лифте дома в Ленинском районе

С ножевыми ранениями девушку увезли в больницу

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Мужчина напал на девушку, когда она выходила из лифта 

Фото: Татьяна Кривенко 

В подъезде дома на улице Забалуева, 90 в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку — после инцидента, случившегося вечером в четверг, 6 июня, пострадавшая находится в больнице. 

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, 26-летняя девушка выходила из лифта, когда на неё набросился мужчина. Известно, что нападавшим был знаком с пострадавшей. 

«Вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении женщины 1993 года рождения с телесными повреждениями. <...> Выяснилось: когда девушка вышла из лифта, на неё было совершено нападение мужчиной, <...> его личность установлена, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, известно, что ранее они были между собой знакомы», — сообщили в пресс-службе МВД. 

По данным ведомства, мужчина нанёс девушке ножевые ранения, но сейчас её жизни ничего не угрожает. 

В полиции не располагают информацией о том, действительно ли пострадавшая беременна. 

Одно из громких нападений на улицах Новосибирска произошло 30 декабря: у часовни на Красном проспекте на журналистку Анастасию Кораблёву и её мужа набросились незнакомцы, а когда за пару вступились прохожие, преступники избили их. 

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ТЕГИ

нападение с ножомЛенинский район

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КОММЕНТАРИИ (18)

Я-вь
7 июн 2019 в 13:32

Отмороженный мужик! Если уже не принимает тебя девушка с твоими ухаживаниями- отстань от нее. Чего добился? Себе статью, девушке в лучшем случае шок ( надеюсь отделается только им и царапинами).

ненейка
7 июн 2019 в 13:28

Оказывается весенние обострения не прошли, столько неадекватных людей вокруг нас, страшно. Девушке желаю скорейшего выздоровления.

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наивный
7 июн 2019 в 13:45

теперь его ждет наказание. но не слишком серьезное