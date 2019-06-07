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Лето

В Новосибирске начинается сезон мошек и комаров

Но комаров стало намного меньше, чем было в прошлом году

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Первые мошки начали нападать уже с началом июня

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирске активизировались первые мошки — сейчас они кусаются на местности у водоёмов.

«Они вовсю кусаются, с 1 июня идёт активный лёт», — рассказала корреспонденту НГС старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая. 

Она пояснила, что мошки вылетели из малых водоёмов. Например, их можно встретить в Нижней Ельцовке. 

Наиболее активная фаза у мошек начнётся через месяц.

«Как всегда в июле месяце, в конце июня: в третьей декаде июня и первой июля — обычные сроки, когда начинают отрождаться мошки из реки Обь. Это и есть у нас пик численности, когда мы все ощущаем их присутствие», — объяснила Петрожицкая. 

При этом, по её данным, комары также появились, но их в этом году меньше, чем обычно.

«Численность пока невысокая, если лето будет дождливое, тёплый конец июля, начало августа, возможно, будет летняя генерация комаров, которая имеет два поколения в году», — объяснила Петрожицкая со ссылкой на своего коллегу Юрия Юрченко, старшего научного сотрудника лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН 

Первые насекомые в Новосибирске появились в середине апреля — тогда жители заметили бабочек, мух и жуков

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ТЕГИ

мошкикомары

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Безобразная Эль)))Za!!!
7 июн 2019 в 15:52

У нас всегда так, только вздохнёшь, уже пакость какая-нибудь появится. На Алтае нет этой мерзости, а у нас по говну первое место!

ЫЫЫ
7 июн 2019 в 15:43

Мошка - казёл!

Мария
7 июн 2019 в 15:55

Лето толком не началось, а мошки уже тут