В Новосибирске начинается сезон мошек и комаров

В Новосибирске активизировались первые мошки — сейчас они кусаются на местности у водоёмов.

«Они вовсю кусаются, с 1 июня идёт активный лёт», — рассказала корреспонденту НГС старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.



Она пояснила, что мошки вылетели из малых водоёмов. Например, их можно встретить в Нижней Ельцовке.

Наиболее активная фаза у мошек начнётся через месяц.

«Как всегда в июле месяце, в конце июня: в третьей декаде июня и первой июля — обычные сроки, когда начинают отрождаться мошки из реки Обь. Это и есть у нас пик численности, когда мы все ощущаем их присутствие», — объяснила Петрожицкая.