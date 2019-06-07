В Новосибирске начинается сезон мошек и комаров

В Новосибирске активизировались первые мошки — сейчас они кусаются на местности у водоёмов.
«Они вовсю кусаются, с 1 июня идёт активный лёт», — рассказала корреспонденту НГС старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.
Она пояснила, что мошки вылетели из малых водоёмов. Например, их можно встретить в Нижней Ельцовке.
Наиболее активная фаза у мошек начнётся через месяц.
«Как всегда в июле месяце, в конце июня: в третьей декаде июня и первой июля — обычные сроки, когда начинают отрождаться мошки из реки Обь. Это и есть у нас пик численности, когда мы все ощущаем их присутствие», — объяснила Петрожицкая.
При этом, по её данным, комары также появились, но их в этом году меньше, чем обычно.
«Численность пока невысокая, если лето будет дождливое, тёплый конец июля, начало августа, возможно, будет летняя генерация комаров, которая имеет два поколения в году», — объяснила Петрожицкая со ссылкой на своего коллегу Юрия Юрченко, старшего научного сотрудника лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН
Первые насекомые в Новосибирске появились в середине апреля — тогда жители заметили бабочек, мух и жуков.