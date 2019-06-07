Около «МЕГИ» поставили палатки, в которых варят мыло с брокколи и торгуют чёрным хлебом

Фестиваль будет проходить в течение трёх дней

Сегодня, 7 июня, около новосибирской «МЕГИ» начался «Органикфест», который продлится до 9 июня: на нём работает большой экомаркет и экофудкорт. На этом фестивале собрались производители и поставщики натуральных продуктов и вещей из Новосибирска и других городов.



Площадка фестиваля расположилась напротив главного входа в «ИКЕА» Фото: Мария Тищенко / НГС

Площадка поделена на разные зоны, например, экофудкорт, экомаркет, сцена для йоги, театра и музыки, шатёр-лекторий, площадки для мастер-классов Фото: Мария Тищенко / НГС

«Ключевая тема нашего фестиваля — оздоровление. Естественно, методы оздоровления и диагностики, например биохакинг, натуропатия, детокс. Всё, что связано с органичным стилем жизни. У нас будет музыка, развлечения, эко-фудкорт, экомаркет и всё, что связано с экологией и безопасностью жизни человека. Будет много декора в этот раз и одежды из натуральных тканей. Мы будем варить самое большое натуральное мыло в мире — 85 килограммов», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Органикфест» Юлия Бутенко.



Площадки начали работать в 10:00 — некоторые участники фестиваля только заканчивали обустраивать свои рабочие места.

Кто-то ещё дописывал меню на специальных досках Фото: Мария Тищенко / НГС

Кто-то продолжал делать свои работы, например, упаковывать цветы Фото: Мария Тищенко / НГС

А кто-то тщательно расставлял свои товары Фото: Мария Тищенко / НГС

Для гостей и участников фестиваля было организовано несколько фотозон.

Одна из них — с названием мероприятия Фото: Мария Тищенко / НГС

Другая — с декором и автомобилем Фото: Мария Тищенко / НГС

Ещё одна фотозона — с автомобилем и цветами Фото: Мария Тищенко / НГС

Среди представленных товаров на экомаркете было много изделий ручной работы из натуральных материалов и полезных продуктов.

Некоторые новосибирские производители делали специальные товары для фестиваля: например, украшения YourSpark в виде цветов и облаков Фото: Мария Тищенко / НГС

Помимо одежды из натуральных тканей были представлены органические плетёные сумки и шляпы Фото: Мария Тищенко / НГС

Среди товаров попались необычные: например, мёд, продающийся в виде порционных палочек, масло льна для готовки в виде спрея, мыло с необычными запахами и хлеб с разными непривычными добавками.

На маркете, например, продаётся мыло с запахом брокколи Фото: Мария Тищенко / НГС

Создательница пекарни с разными видами хлеба, например, с мёдом и курагой, из проросшего зерна и чёрная чиабатта Фото: Мария Тищенко / НГС

Например, кофе на фестивале делали только на соевом молоке Фото: Мария Тищенко / НГС

Продавцы давали попробовать свои продукты.

Дегустация урбеча — пасты, которую обычно делают из семян кунжута, но здесь были и варианты из абрикосовых косточек и семян чиа. Продавец объясняет, как его правильно есть и хранить и предлагает прислать несколько рецептов с ним Фото: Мария Тищенко / НГС