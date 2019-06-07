Около «МЕГИ» поставили палатки, в которых варят мыло с брокколи и торгуют чёрным хлебом

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6 мая 2019
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Сегодня, 7 июня, около новосибирской «МЕГИ» начался «Органикфест», который продлится до 9 июня: на нём работает большой экомаркет и экофудкорт. На этом фестивале собрались производители и поставщики натуральных продуктов и вещей из Новосибирска и других городов.
«Ключевая тема нашего фестиваля — оздоровление. Естественно, методы оздоровления и диагностики, например биохакинг, натуропатия, детокс. Всё, что связано с органичным стилем жизни. У нас будет музыка, развлечения, эко-фудкорт, экомаркет и всё, что связано с экологией и безопасностью жизни человека. Будет много декора в этот раз и одежды из натуральных тканей. Мы будем варить самое большое натуральное мыло в мире — 85 килограммов», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Органикфест» Юлия Бутенко.
Площадки начали работать в 10:00 — некоторые участники фестиваля только заканчивали обустраивать свои рабочие места.
Для гостей и участников фестиваля было организовано несколько фотозон.
Среди представленных товаров на экомаркете было много изделий ручной работы из натуральных материалов и полезных продуктов.
Среди товаров попались необычные: например, мёд, продающийся в виде порционных палочек, масло льна для готовки в виде спрея, мыло с необычными запахами и хлеб с разными непривычными добавками.