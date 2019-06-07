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Криминал

Обвинение потребовало 4 года колонии для бывшего главы НИИТО Михаила Садового

Сам подсудимый уверяет, что в растрате не виновен

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Защита Михаила Садового настаивает на его невиновности и оправдательном приговоре

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

В Центральном районном суде Новосибирска завершились прения по делу бывшего директора НИИТО Михаила Садового: гособвинитель попросил приговорить подсудимого к сроку в колонии общего режима.

«Я попросил наказание, связанное с реальным лишением свободы, — 4 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Сторона защиты, по сути, посчитала, что необходимо его оправдать, [что] в его действиях состав вменяемого преступления отсутствует», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

После прений подсудимый выступил перед судом с последним словом. Как уточнил гособвинитель, в своей речи 

Михаил Садовой настаивал на своей невиновности и просил учесть его заслуги на посту директора НИИТО.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 17 июня, добавил Евгений Громов.

Михаила Садового обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее, в середине мая, он уже давал показания в суде

«У него какая-то двойственная позиция — он признаёт сам факт причинения ущерба в той сумме, которая ему вменяется, несколько миллионов рублей. Но вместе с тем он говорит о том, что данные денежные средства — это было всё выведено по инициативе Сергея Поскочина, который являлся его правой рукой и консультантом официальным был устроен <…> Фактически все финансовые вопросы, все контракты через него проводились, соответственно. На сегодняшний момент Поскочин находится за рубежом в розыске», — рассказывал тогда о выступлении подсудимого гособвинитель Евгений Громов.

По словам представителя прокуратуры, Садовой свёл свои действия к «служебной халатности и дисциплинарной ответственности», отмечая, что просто недостаточно контролировал Сергея Поскочина.

В начале этой недели был задержан бывший руководитель другой федеральной клиники, работающей в Новосибирске. Экс-глава клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, занимающая руководящую должность в медучреждении, стали фигурантами дела о хищении в особо крупных размерах. Караськов после задержания попал в кардиореанимацию с инфарктом, а Бойцова арестована до начала августа

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НИИТОсудкоррупция

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КОММЕНТАРИИ (3)

Киви
7 июн 2019 в 12:21

Ну почему хищения в несколько миллионов, а взыскивают всего 250 тр? Что за благотворительность

С той стороны
7 июн 2019 в 12:20

не большая сумма , Можно и простить.. !

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kirsam
7 июн 2019 в 12:23

Судя по последнем событиям, склоняюсь к мнению, что врачи должны заниматься только одним делом:
ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ!
А хозяйственными вопросами, закупками и т.п. должны заниматься специально обученные люди.