Учёные выяснили, что в древней Сибири жили голубоглазые блондины

«В частности, изучая андроновскую культуру, мы пришли к выводу, что она лучше всего маркируется (определяется по ряду признаков) благодаря мужскому генофонду. Андроновцы отличались от представителей других культур, например, афанасьевской — это были преимущественно светловолосые и голубоглазые мужчины. Сейчас стало понятно, что именно мужской генофонд андроновской культуры, привнесенный в эпоху развитой бронзы на юг Сибири, сыграл ключевую роль в развитии населения данной территории на протяжении нескольких тысячелетий. В то же время сценарий взаимодействия между андроновскими мигрантами и местным населением на разных территориях не был одинаковым. Где-то андроновская культура сохраняла свою специфику, например, в Минусинской котловине, тогда как, например, в Барабинской лесостепи происходило активное взаимодействие с аборигенами, в результате чего через несколько поколений от андроновцев здесь остается лишь несколько элементов», — цитирует пресс-служба Алтайского госуниверситета заведующего лабораторией палеогенетики и палеогеномики ИЦиГ СО РАН Александр Пилипенко.

Сейчас учёные из Новосибирска и Барнаула изучают социокультурную адаптацию древнего населения южных регионов Сибири.

Юг Сибири в эпоху бронзы заселяли голубоглазые блондины — к такому выводу пришли археологи Алтайского государственного университета и палеогенетики новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН.

Новосибирских и алтайских учёных интересует, как андроновцы взаимодействовали с местными населением и как принимали мужчин и женщин в свои общины.

В конце мая новосибирские археологи рассказали, что нашли новую культуру эпохи неолита — для этого химикам и физикам пришлось размолоть кости животных в порошок.