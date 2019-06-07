Даёшь больше технарей: новосибирским вузам добавили бюджетных мест для будущих учёных и инженеров

Если год назад на бесплатные места планировали набрать 12,2 тысячи абитуриентов, то в этом — 16,2 тысячи. Увеличили и план набора на коммерческие места — в этом году поступить на платные отделения могут 16,3 тысячи выпускников. В министерстве отметили, что

План набора на бюджетные места увеличился примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили корреспонденту НГС в министерстве образования Новосибирской области.

Вузам Новосибирска добавили количество бюджетных мест к новому учебному году — больше всего повезёт будущим инженерам и учёным.

бюджетные места «преимущественно увеличили на инженерные и естественнонаучные направления». На гуманитарные и экономические специальности тоже увеличили, но незначительно.

Всего первокурсниками новосибирских вузов в этом году должны стать 32,5 тысячи абитуриентов. В прошлом году их было меньше на 5,5 тысячи. Для будущих бакалавров откроют 8 тысяч бюджетных мест, специалистов — 1,9 тысячи мест, а для магистрантов — чуть больше 3 тысяч мест.

Приёмная кампания в вузах начнётся 20 июня. Пока школьники заканчивают сдавать ЕГЭ — на днях они сдали иностранные языки — и готовятся к выпускным вечерам.