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Образование

Даёшь больше технарей: новосибирским вузам добавили бюджетных мест для будущих учёных и инженеров

Университеты наберут на 5,5 тысячи больше абитуриентов, чем в прошлом году

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Приёмная кампания в вузах Новосибирска традиционно начинается 20 июня

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вузам Новосибирска добавили количество бюджетных мест к новому учебному году — больше всего повезёт будущим инженерам и учёным. 

План набора на бюджетные места увеличился примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили корреспонденту НГС в министерстве образования Новосибирской области.

Если год назад на бесплатные места планировали набрать 12,2 тысячи абитуриентов, то в этом — 16,2 тысячи. Увеличили и план набора на коммерческие места — в этом году поступить на платные отделения могут 16,3 тысячи выпускников. В министерстве отметили, что 

бюджетные места «преимущественно увеличили на инженерные и естественнонаучные направления». На гуманитарные и экономические специальности тоже увеличили, но незначительно.

Всего первокурсниками новосибирских вузов в этом году должны стать 32,5 тысячи абитуриентов. В прошлом году их было меньше на 5,5 тысячи. Для будущих бакалавров откроют 8 тысяч бюджетных мест, специалистов — 1,9 тысячи мест, а для магистрантов — чуть больше 3 тысяч мест.

Приёмная кампания в вузах начнётся 20 июня. Пока школьники заканчивают сдавать ЕГЭ — на днях они сдали иностранные языки — и готовятся к выпускным вечерам.

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ТЕГИ

приёмная кампания в вузахвузы

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КОММЕНТАРИИ (16)

Bom
7 июн 2019 в 11:20

Самое главное зачем эти инженеры стране?Им планируется оплачивать труд для достойной жизни.Что мы собираемся развивать конкурентоспособное?НАПО-сокращения, СибНИА- 4-х дневка.Отверточная сборка на иностранном оборудовании и из иностранных комплектующих-наше настоящее.Власти как собираются конкурировать в создании отечественных технологических цепочек с помощью 65-ти летних стариков?Повышение возвраста выхода на пенсию- как отказ от повышения производительности труда.

Джузеппе Срукки
7 июн 2019 в 11:18

Надо идти учиться туда, где выше вероятность после окончания уехать жить в нормальную страну.

DED
7 июн 2019 в 11:41

Не радуйтесь! Эти места не для граждан РФ.
Как сказал ВВП "Необходимо увеличить количество студентов из Средней Азии, обучающихся в Российских ВУЗах."
Эти студенты обучаются на бюджетных местах (в основной своей массе), за счет бюджета РФ и имеют преимущества перед гражданами РФ при одинаковых данных при поступлении.