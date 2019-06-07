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Происшествия

Возле киоска на «Золотой Ниве» нашли тело мужчины

На место выехали полицейские

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Труп мужчины нашли в районе «Золотой Нивы» — на вид умершему около 50 лет

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске недалеко от станции метро «Золотая Нива» нашли тело мужчины.

«Лежит тело человека на боку, завёрнутое в белую ткань. Рядом стоит скорая помощь. Тело лежит перед киоском на "Золотой Ниве"», — написал сегодня утром читатель в редакцию НГС. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о трупе. 

«В полицию поступило сообщение от граждан, которые обнаружили его <...> возле киоска. Неустановленный пока мужчина, на вид около 50 лет. Сотрудники полиции на место выезжали, осмотрели [найденного человека]: тело без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, что причина смерти станет известна после проведения судебной экспертизы. 

Несколько дней назад спасатели нашли труп на берегу Юго-Западного карьера в Ленинском районе. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

Thinking2010
7 июн 2019 в 09:26

Обманул Пенсионный фонд на 15 лет.

Точняк
7 июн 2019 в 09:28

Там на Золотой ниве вроде две или три забегаловки, где торгуют спиртным...
Видно не дошел и не похмелился вовремя...
Конечно могут быть и другие причины, но мне почему то кажется, что именно алкоголь виноват...

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elka
7 июн 2019 в 09:57

Страшно вот так идти, упасть и умереть, и ни одной души кругом в этот момент( я исключаю алкоголь, чтобы не вешать ярлыков по этой причине, и чернить, потому как человека нет уже и не знаем что реально произошло).Если государство не поменяет курс и не посмотрит с высоты вниз на людей наконец-то,то такое в будущем будет обычным делом..Будешь идти, упал и все.Люди нищенски живут, зарплаты у основной массы населения мизерные ,дорого стоят лекарства,а некоторым нужно ни одно наименование, а много принимают лекарств, и много ещё за что нужно своевременно внести
оплату, продукты.Но выполняют свои обязанности -работают, но ,здоровье кончается а пенсионный возраст никак не маячит ещё на горизонте.