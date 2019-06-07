Возле киоска на «Золотой Ниве» нашли тело мужчины

В Новосибирске недалеко от станции метро «Золотая Нива» нашли тело мужчины.

«Лежит тело человека на боку, завёрнутое в белую ткань. Рядом стоит скорая помощь. Тело лежит перед киоском на "Золотой Ниве"», — написал сегодня утром читатель в редакцию НГС.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о трупе.

«В полицию поступило сообщение от граждан, которые обнаружили его <...> возле киоска. Неустановленный пока мужчина, на вид около 50 лет. Сотрудники полиции на место выезжали, осмотрели [найденного человека]: тело без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в пресс-службе полиции.

