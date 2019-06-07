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Город

Новосибирцев предупредили о фейковом розыске пропавшей девочки

Горожане начали получать в мессенджерах очередную спам-рассылку

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Сообщения о пропавшей девочке новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах 

Фото: из архива НГС

Новосибирцы начали получать очередную спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — волонтёры опровергли её розыск.

«Снова по родительским чатам во всех месседжерах и соцсетях распространяется очередная спам-рассылка. В панике и неразберихе люди звонят на горячую линию отряда, делают рассылку и спешат на помощь. А фото девочки <...> гуляет по сети, и прошло уже множество регионов. Будьте внимательны!» — сообщил Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры предупредили, что эта рассылка — фейковая

Фото: vk.com/lizaalert_novosib

В содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» в свою очередь пояснили, что отличить настоящую ориентировку от фейка можно по нескольким признакам.

«Если пропал человек, то должны быть указаны фамилия, имя, отчество; дата пропажи и место пропажи; приметы или хотя бы как был одет человек; номер телефона, по которому можно связаться с полицией, волонтёрами, родственниками», — передали в содружестве волонтёров.

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

розыск пропавшей

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КОММЕНТАРИИ (4)

Babrak
7 июн 2019 в 08:54

"люди звонят на горячую линию отряда, делают рассылку"
Счастливые - есть время ерундой заниматься.

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Валерьич
7 июн 2019 в 09:37

Псевдозабота яжематерей !! На самом деле им на всех пофиг , кроме своих чад!!