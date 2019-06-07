Новосибирцев предупредили о фейковом розыске пропавшей девочки

«Снова по родительским чатам во всех месседжерах и соцсетях распространяется очередная спам-рассылка. В панике и неразберихе люди звонят на горячую линию отряда, делают рассылку и спешат на помощь. А фото девочки <...> гуляет по сети, и прошло уже множество регионов. Будьте внимательны!» — сообщил Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

В содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» в свою очередь пояснили, что отличить настоящую ориентировку от фейка можно по нескольким признакам.



«Если пропал человек, то должны быть указаны фамилия, имя, отчество; дата пропажи и место пропажи; приметы или хотя бы как был одет человек; номер телефона, по которому можно связаться с полицией, волонтёрами, родственниками», — передали в содружестве волонтёров.

