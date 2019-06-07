Власти объяснили оставленную посреди дороги в Ленинском районе гору щебёнки

На прошлой неделе жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе. Читатель сообщил, что после него остались ямы и гора щебёнки посреди проезжей части.

«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию читатель Иван.

В пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что пока на данном участке дорожные работы не начаты, но на дороге проводится поддерживающий ремонт.