Власти объяснили оставленную посреди дороги в Ленинском районе гору щебёнки

На прошлой неделе жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе. Читатель сообщил, что после него остались ямы и гора щебёнки посреди проезжей части.
«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию читатель Иван.
В пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что пока на данном участке дорожные работы не начаты, но на дороге проводится поддерживающий ремонт.
«По имеющейся в администрации Ленинского района информации, в летний период 2019 года в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" силами МКУ "Управление дорожного строительства" запланированы работы по выносу коммуникаций на участке дорожных проездов по ул. 2-ой Станционной и ул. Большой с обустройством нижнего слоя асфальтового покрытия. В настоящее время ремонтные работы на дорожном проезде не начаты, но еженедельно силами МКУ города Новосибирска "ДЭУ №3" на данном участке дороги проводится поддерживающий ремонт», — говорится в ответе.
Также в пресс-центре уточнили, что щебень был оставлен на незначительное время и позже был выровнен специальной техникой.
Вчера в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали просел асфальт — образовалась глубокая дыра.