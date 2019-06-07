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Дороги и транспорт

Власти объяснили оставленную посреди дороги в Ленинском районе гору щебёнки

На этом участке выполняется поддерживающий ремонт

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Жители опасались ночных ДТП на данном перекрестке

Фото: предоставлено читателем Иваном

На прошлой неделе жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе. Читатель сообщил, что после него остались ямы и гора щебёнки посреди проезжей части.

«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию читатель Иван.

В пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что пока на данном участке дорожные работы не начаты, но на дороге проводится поддерживающий ремонт.

«По имеющейся в администрации Ленинского района информации, в летний период 2019 года в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" силами МКУ "Управление дорожного строительства" запланированы работы по выносу коммуникаций на участке дорожных проездов по ул. 2-ой Станционной и ул. Большой с обустройством нижнего слоя асфальтового покрытия. В настоящее время ремонтные работы на дорожном проезде не начаты, но еженедельно силами МКУ города Новосибирска "ДЭУ №3" на данном участке дороги проводится поддерживающий ремонт», — говорится в ответе.

Также в пресс-центре уточнили, что щебень был оставлен на незначительное время и позже был выровнен специальной техникой.

Вчера в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали просел асфальт — образовалась глубокая дыра.

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