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Культура

«Шоковая терапия»: новосибирская группа записала новый альбом

В него вошло 9 треков

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На создание альбома у музыкантов ушло три месяца

Фото: предоставлено Вадимом Кузьминых

Новосибирская музыкальная группа «Дивергенция» записала новый альбом под названием «Шоковая терапия». Они опубликовали его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вдохновлялись мы различной современной и старой музыкой из 80-х — 90-х годов. Альбом посвящён многим явлениям нашей жизни. Здесь затронута тема любви, взаимоотношений людей. Присутствует и историческая тематика, связанная с эпохой начала 90-х», — рассказал корреспонденту НГС вокалист группы Вадим Кузьминых.

Он также добавил, что на создание альбома ушло около трёх месяцев. Этим летом группа планирует снять клип, дать сольный концерт в Новосибирске и отправиться в гастрольный тур. Даты этих событий музыканты пока не оглашают. Всего в альбом вошли 9 композиций.

Предыдущий альбом «Перестройка» вышел в апреле прошлого года. Они записывали его в домашней студии.

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музыкальная группаНовый альбом

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