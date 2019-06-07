«Шоковая терапия»: новосибирская группа записала новый альбом

Новосибирская музыкальная группа «Дивергенция» записала новый альбом под названием «Шоковая терапия». Они опубликовали его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вдохновлялись мы различной современной и старой музыкой из 80-х — 90-х годов. Альбом посвящён многим явлениям нашей жизни. Здесь затронута тема любви, взаимоотношений людей. Присутствует и историческая тематика, связанная с эпохой начала 90-х», — рассказал корреспонденту НГС вокалист группы Вадим Кузьминых.

Он также добавил, что на создание альбома ушло около трёх месяцев. Этим летом группа планирует снять клип, дать сольный концерт в Новосибирске и отправиться в гастрольный тур. Даты этих событий музыканты пока не оглашают. Всего в альбом вошли 9 композиций.