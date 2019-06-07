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Происшествия

Неадекватный водитель устроил тройное ДТП в центре Новосибирска (видео)

Автомобиль протаранил две машины

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Автомобиль задел две машины, снёс два пролёта ограждения, два дерева и дорожный знак

Фото: предоставлено Иваном Свирским

Поздно вечером 6 июня в Центральном районе Новосибирска неадекватный водитель за рулём автомобиля «Тойота-Виш» устроил тройное ДТП на пересечении улицы Советской и Красного проспекта.

«Обогнала меня "Тойота-Виш" на скорости, наверное, около 120 км/ч. При маневре задел "Солярис" "Убера". Тот улетел в разделительное [ограждение]. Дальше задел Audi Q3 и улетел в разделительное, повалив за собой пять пролётов ограждения, два дерева и знак. Один [человек] из машины убежал, второго успели мы поймать», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Иван Свирский.

Он также добавил, что задержанный участник аварии находился в невменяемом состоянии. Пострадал пассажир такси. На месте работали ГИБДД, пожарные и скорая помощь.

Первое сообщение поступило на номер 112 в 23:07 о том, что по Красному проспекту дрифтуют автомобили. Сообщение о ДТП в сторону речного вокзала пришло спустя 16 минут — в 23:23.

В полиции информацию о пострадавших обещали рассказать утром.

В минувший вторник, 4 июня, под Новосибирском произошла массовая авария — столкнулись три «Тойоты».

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