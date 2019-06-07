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Город

Возле НГУ торжественно открыли музыкальный фонтан с подсветкой

На открытии выступал оркестр

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Фонтан уже включали зимой. Но тогда это был только технический запуск

Фото: Юлия Шипицына / НГС

Вечером в четверг, 6 июня, перед главным корпусом НГУ состоялось торжественное открытие светомузыкального фонтана. 

По словам читателя Максима Федина, который разместил видео на своём YouTube-канале Georusnov, на месте собралось много людей. Также на открытии выступали Камерный оркестр НГУ и Клуб классической музыки университета.

Фонтан перед НГУ уже запускали в феврале этого года. Правда, тогда это был только технический запуск. Тогда главный инженер ООО «Атлантика» Александр Гурнов рассказал корреспонденту НГС, что фонтан состоит из 32 струй, размер его чаши — 10x8 метров. В зависимости от ритма музыки подсветка фонтана может меняться плавно или более динамично. Также конструкция фонтана позволяет включить музыку с любого устройства: и с флешки, и с любого другого звукозаписывающего гаджета.

В этом году фонтаны в Новосибирске включили на неделю позже. Их торжественный запуск состоялся 1 мая. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

любимый
7 июн 2019 в 02:07

Конфетный и ликоро-водочный отдел там надо открыть.и пальму посадить надо.это для любителей попуасов.

любимый
7 июн 2019 в 02:03

Воду дали.ура товарищи ура.будет где водочку попить

Вася кот
7 июн 2019 в 01:58

Хороший фонтан. Хорошо, что запустили. Студенты лучше учиться начнут. Только инстаграммы свои пополнят новыми фото.