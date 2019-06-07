Возле НГУ торжественно открыли музыкальный фонтан с подсветкой

По словам читателя Максима Федина, который разместил видео на своём YouTube-канале Georusnov, на месте собралось много людей. Также на открытии выступали Камерный оркестр НГУ и Клуб классической музыки университета.

Фонтан перед НГУ уже запускали в феврале этого года. Правда, тогда это был только технический запуск. Тогда главный инженер ООО «Атлантика» Александр Гурнов рассказал корреспонденту НГС, что фонтан состоит из 32 струй, размер его чаши — 10x8 метров. В зависимости от ритма музыки подсветка фонтана может меняться плавно или более динамично. Также конструкция фонтана позволяет включить музыку с любого устройства: и с флешки, и с любого другого звукозаписывающего гаджета.

