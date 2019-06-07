Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — «Тойота Марк II» и «Тойота Рав 4». В аварии есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях, водителя «Марка» выбросило из колеи, после чего он влетел в проезжающий рядом автомобиль. В результате удара обе машины получили значительные повреждения. У первой машины замяло колесо.

В полиции информацию о ДТП подтвердили, пояснив, что авария произошла около 23:00.

«Столкновение было такое. <...> На улице Большой, Большая, 278, поворот на Затон. Столкнулись автомобили. <... > Есть сведения, что пострадали участники ДТП, а сколько их, в какой степени — пока нет информации», — рассказали в ведомстве.