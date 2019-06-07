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Происшествия

В Ленинском районе столкнулись две «Тойоты» — есть пострадавшие

У одной из машин замяло колесо

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По словам очевидцев, один из автомобилей выбросило из колеи

Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54» vk.com / act54

Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — «Тойота Марк II» и «Тойота Рав 4». В аварии есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях, водителя «Марка» выбросило из колеи, после чего он влетел в проезжающий рядом автомобиль. В результате удара обе машины получили значительные повреждения. У первой машины замяло колесо.

В полиции информацию о ДТП подтвердили, пояснив, что авария произошла около 23:00.

«Столкновение было такое. <...> На улице Большой, Большая, 278, поворот на Затон. Столкнулись автомобили. <... > Есть сведения, что пострадали участники ДТП, а сколько их, в какой степени — пока нет информации», — рассказали в ведомстве.

Вчера вечером две легковушки залетели под фуру возле «Ауры».

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