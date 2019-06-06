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Происшествия

В Кировском районе мужчину вынесли из трамвая, положили на асфальт и уехали (видео)

Он лежал на дороге до приезда скорой полчаса

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Трамвай постоял около минуты и поехал дальше

Фото: скриншот видеозаписи

Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Кировском районе Новосибирска на остановке «Бугринская роща» люди вынесли неизвестного мужчину из трамвая и положили на асфальт напротив дома по улице Оловозаводская, 1/2. После этого трамвай поехал дальше. Видео этого происшествия в редакцию НГС прислал читатель.

«Мой знакомый выложил видео на YouTube. <...> Он выглянул в окно, увидел отъезжающую скорою. Включил запись с камер наблюдения и увидел всю картину произошедшего», — пояснил он корреспонденту в личной переписке в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что в ролике стоит правильное время.

На кадрах видно, как из трамвая выходит женщина, а за ней двое мужчин за руки вытягивают человека и кладут его на асфальт. После этого один из мужчин кидает в его сторону ботинок и заходит обратно, а второй — просто уходит. Меньше чем через минуту трамвай уезжает.

Спустя всего 15 секунд к человеку подходят прохожие, постепенно собирается толпа. Скорая помощь приезжает еще спустя 25 минут.

В службу 112 поступило сообщение о том, что около трамвайной остановки лежит человек, в 21:05: «Звонила женщина. Сказала, разбита бровь у него. Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит». Второе сообщение поступило в 21:21. Человек уточнял, как скоро приедет скорая для прилично одетого мужчины, который лежит напротив дома по улице Оловозаводская, 1/2 без сознания.

В сентябре 2016 года в Новосибирске произошла похожая история. Тогда водитель трамвая вытащил из трамвая человека без сознания и уехал.

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ТЕКСТ

Александра Трофименко

ТЕГИ

трамвайобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (27)

Сергей
7 июн 2019 в 00:28

Сильно сомневаюсь, что если бы человеку стало плохо в трамвае, то его таким образом от туда выкинули. Здесь классический вариант, когда выкинули из общественного транспорта очередного алкаша, причем даже не выкинули, а аккуратно вынесли.

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пенсионеpка
7 июн 2019 в 00:01

Почему никто из автомобилистов не довез мужчину до больницы?

helen
7 июн 2019 в 00:12

Бессердечные твари!!!