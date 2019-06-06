В Кировском районе мужчину вынесли из трамвая, положили на асфальт и уехали (видео)

Трамвай постоял около минуты и поехал дальше
Фото: скриншот видеозаписи
Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Кировском районе Новосибирска на остановке «Бугринская роща» люди вынесли неизвестного мужчину из трамвая и положили на асфальт напротив дома по улице Оловозаводская, 1/2. После этого трамвай поехал дальше. Видео этого происшествия в редакцию НГС прислал читатель.
«Мой знакомый выложил видео на YouTube. <...> Он выглянул в окно, увидел отъезжающую скорою. Включил запись с камер наблюдения и увидел всю картину произошедшего», — пояснил он корреспонденту в личной переписке в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что в ролике стоит правильное время.
На кадрах видно, как из трамвая выходит женщина, а за ней двое мужчин за руки вытягивают человека и кладут его на асфальт. После этого один из мужчин кидает в его сторону ботинок и заходит обратно, а второй — просто уходит. Меньше чем через минуту трамвай уезжает.
Спустя всего 15 секунд к человеку подходят прохожие, постепенно собирается толпа. Скорая помощь приезжает еще спустя 25 минут.
В службу 112 поступило сообщение о том, что около трамвайной остановки лежит человек, в 21:05: «Звонила женщина. Сказала, разбита бровь у него. Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит». Второе сообщение поступило в 21:21. Человек уточнял, как скоро приедет скорая для прилично одетого мужчины, который лежит напротив дома по улице Оловозаводская, 1/2 без сознания.
В сентябре 2016 года в Новосибирске произошла похожая история. Тогда водитель трамвая вытащил из трамвая человека без сознания и уехал.