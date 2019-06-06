Агрессивный водитель автобуса распылил баллончик в лицо водителю троллейбуса

«Водитель вёл себя всю дорогу очень агрессивно, перед Коммунальным мостом они не поделили дорогу с водителем троллейбуса, встал параллельно ему и начал громко оскорблять, после обогнал и поехал дальше по мосту. Где-то на остановке «Горская» водитель троллейбуса вышел из своей кабины и зашёл в кабину к водителю автобуса спросить, в чем дело. Он только кричал, но никаких угрожающих действий не производил. Когда уже собирался выйти, водитель автобуса достал баллончик и брызнул ему в глаза, тот очень долго не мог прийти в себя, затем вышел из кабины, ему потом пришлось снимать троллейбус с линии, потому что не мог продолжать движение. После этого водитель автобуса ехал спокойно», — рассказала корреспонденту НГС пассажирка автобуса.

В четверг, 6 июня, на дороге в Новосибирске произошёл конфликт между водителем автобуса № 6 и водителем троллейбуса.

По словам девушки, после того как мужчина распылил баллончик, многие пассажиры начали сильно кашлять.

В полиции информацию о конфликте двух водителей подтвердили.

«Сообщение поступило в 15:46. На дороге произошёл конфликт двух водителей. <...> В ходе конфликта водитель автобуса вышел из салона и распылил газовый баллончик в сторону водителя троллейбуса. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 7 "Ленинский". Водитель троллейбуса опрошен. По факту произошедшего проводится проверка. Сам водитель и пассажиры не пострадали», — сообщили в ведомстве.

В прошлом ноябре на дороге произошла похожая история: водитель «Яндекс.Такси» распылил баллончик на дороге у «МЕГИ».