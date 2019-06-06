Рабочие зоопарка выпустили маленького лосёнка на природу

Годовалого лосёнка из зоопарка отпустили на территорию Сузунского заказника
Фото: wikipedia.org
Сотрудники Новосибирского зоопарка и егеря природоохранной инспекции выпустили годовалого лосёнка из зоопарка на природу.
Информация об этом появилась в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, лосёнка выпустили на территории Сузунского заказника.
«Папа Прохор и мама Ариша проводили своего сына без тревоги. <...> Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников.
После долгой дороги лось неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он пошёл смело осваивать новую территорию!
Для малыша специалисты оборудовали место для корма и солонцы», — говорится в сообщении группы.
В феврале у белых медведей Герды и Кая родилась двойня — фотограф НГС провёл несколько часов в засаде, чтобы хотя бы издалека снять первые робкие шаги новорожденных медвежат. 26 мая в зоопарке объявили имена белых медвежат — их назвали Норди и Шайна.