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Рабочие зоопарка выпустили маленького лосёнка на природу

Ему сделали специальные места для корма и почву, богатую солью

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Годовалого лосёнка из зоопарка отпустили на территорию Сузунского заказника

Фото: wikipedia.org

Сотрудники Новосибирского зоопарка и егеря природоохранной инспекции выпустили годовалого лосёнка из зоопарка на природу.

Информация об этом появилась в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, лосёнка выпустили на территории Сузунского заказника.

«Папа Прохор и мама Ариша проводили своего сына без тревоги. <...> Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников. 

После долгой дороги лось неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он пошёл смело осваивать новую территорию! 

Для малыша специалисты оборудовали место для корма и солонцы», — говорится в сообщении группы.

В феврале у белых медведей Герды и Кая родилась двойня — фотограф НГС провёл несколько часов в засаде, чтобы хотя бы издалека снять первые робкие шаги новорожденных медвежат. 26 мая в зоопарке объявили имена белых медвежат — их назвали Норди и Шайна.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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ахнатка
6 июн 2019 в 22:03

Сможет ли такой маленький перезимовать? сейчас -то корма хватает....

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Доктoр
6 июн 2019 в 22:28

Ой какой лосяш забавненький. Ууыуы-Уыыууу-Уууыууу! Я желаю счастья тебе в дикой природе! Расти здоровым и сильным на радость маме! А ещё желаю чтобы охотники не подстрелили! ;)

Гость
6 июн 2019 в 21:46

Хоть одному повезло! Из тюрьмы сбежать