Рабочие зоопарка выпустили маленького лосёнка на природу

Информация об этом появилась в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, лосёнка выпустили на территории Сузунского заказника.

Сотрудники Новосибирского зоопарка и егеря природоохранной инспекции выпустили годовалого лосёнка из зоопарка на природу.

«Папа Прохор и мама Ариша проводили своего сына без тревоги. <...> Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников.

После долгой дороги лось неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он пошёл смело осваивать новую территорию!